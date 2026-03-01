Noticias Trump habla con líderes de Israel, Baréin y Emiratos Árabes Unidos Se espera que en las próximas horas la Casa Blanca proporcione más detalles sobre las conversaciones del presidente Trump y las posibles implicaciones diplomáticas y militares de estos contactos en Medio Oriente



Video Alerta global por arsenal de misiles de Irán ante posible respuesta

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó este domingo 1 de marzo de 2026 que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo conversaciones telefónicas con los líderes de Israel, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la portavoz estadounidense confirmó el contacto diplomático. “Hoy, el presidente Trump habló con los líderes de Israel, Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos”. Sin embargo, Leavitt no ofreció detalles adicionales sobre el contenido de las conversaciones ni sobre los posibles acuerdos alcanzados.

Operación Fuerza Épica

Las llamadas se producen en un contexto de alta tensión en Medio Oriente, luego del inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el pasado sábado 28 de febrero de 2026. La ofensiva militar, denominada Operación Fuerza Épica, fue impulsada por los gobiernos de Washington y Jerusalén como parte de una estrategia conjunta.

Durante dicha operación murió el líder supremo iraní, Alí Jamenei, junto con miembros de su familia. El hecho ha generado una fuerte reacción por parte del gobierno iraní.

Reacción de Irán y escalada de tensiones

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró que su país vengará la muerte del ayatolá, al considerar que la represalia constituye un “derecho y un deber legítimo”. Sus declaraciones han elevado la tensión regional y encendido las alertas de la comunidad internacional.

Se espera que en las próximas horas la Casa Blanca proporcione más detalles sobre las conversaciones del presidente Trump y las posibles implicaciones diplomáticas y militares de estos contactos en Medio Oriente.

