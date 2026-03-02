luna ¿A qué hora se verá mañana el eclipse lunar total? a partir de este horario puedes admirar la 'Luna de Sangre' Este martes, un fenómeno astronómico iluminará el cielo; te contamos a que hora puedes ver el eclipse lunar total

Un eclipse lunar total permitirá observar la llamada "Luna de Sangre", que es un fenómeno astronómico en el que el satélite natural adquiere un tono rojizo durante varias horas. En N+ Univision te compartimos a qué hora se verá y en qué momento será el punto máximo.

El evento ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyecta su sombra sobre la superficie lunar. Durante la fase total, la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre se filtra y tiñe la Luna de tonos rojos y anaranjados, efecto conocido popularmente como "Luna de Sangre".

A diferencia de un eclipse solar, este fenómeno puede observarse a simple vista sin necesidad de protección especial para los ojos.

Horario para ver el eclipse lunar total

El fenómeno se desarrollará en distintas etapas, con horarios específicos según la zona:

Inicio del eclipse penumbral: a las 03:44 EST; 08:44 UTC. La Luna entra en la penumbra de la Tierra. El oscurecimiento es leve y difícil de notar. Inicio del eclipse parcial: a la 1:50 a.m. PST; 4:50 a.m. EST y 9:50 UTC. La Luna queda completamente dentro de la umbra y adquiere el característico color rojo intenso: es el inicio de la totalidad a las 3:04 a.m. PST; 6:04 a.m. EST.



¿Dónde se verá el eclipse?

De acuerdo con la NASA, la fase total será visible:

Al anochecer en el este de Asia y Australia.

Durante la noche en la región del Pacífico.

En la madrugada en América del Norte y América Central.

En el extremo occidental de Sudamérica, antes del amanecer.

