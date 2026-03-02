vuelos Alertas de viaje luego de ataques a Irán: ¿A dónde piden no viajar? Te contamos cuáles son los países a los cuales autoridades piden no ir por seguridad tras el ataque de Estados Unidos contra Irán

Video Ofensiva en Irán | EEUU agotó la diplomacia, Teherán rechazó el esfuerzo por la paz: Pete Hegseth

Tras el ataque perpetrado por Estados Unidos e Israel contra Irán el sábado 28 de febrero, ha aumentado la intensidad de la ofensiva, por lo que se han activado las alertas de viaje por la seguridad de los ciudadanos americanos.

Irán ya tiene tiempo amenazando que arrastraría a la región a una guerra total si era atacado. A continuación te informamos a qué países piden las autoridades de Estados Unidos no viajar y los ataques que se han dado.

PUBLICIDAD

Países y ciudades atacados

La Sociedad de la Media Luna Roja de Irán informó que los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní han dejado al menos 555 muertos hasta la mañana del lunes 2 de marzo de 2026, además de afectar más de 130 ciudades. En respuesta, Irán ha lanzado misiles y drones contra varios países de Medio Oriente, incluyendo Israel, donde las autoridades han confirmado al menos 11 muertos por los impactos de proyectiles.

También se han reportado tres muertos en los Emiratos Árabes Unidos, uno en Kuwait y uno en Baréin.

En el caso de Dubái, que ha sufrido ataques aéreos, miles de pasajeros se encuentran varados y el Aeropuerto Internacional de Dubái está dañado y reportaron 4 empleados heridos.

De acuerdo con Dubai Airports, informaron que los vuelos limitados se reanudarán el lunes por la noche, después de que estuvieran cancelados por tres días.

Video ¿Aumentará el precio de la gasolina en EEUU por la guerra con Irán? Experto aclara dudas

Alertas de viaje

Según State.gov, algunos de los países donde recomiendan no viajar y que están en nivel 4: Afganistán, Belarús, Irán, Líbano e Irak.

Los países que se encuentran entre el nivel 3 y el 2 son Israel, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

El nivel 4 representa los países en donde hay crímenes, secuestro o toma de rehenes, terrorismo, etc. En los niveles 2 y 3 son disturbios y terrorismo.

Vuelos retrasados o cancelados

De acuerdo con la página de internet Flightaware, el día de hoy, lunes 2 de marzo de 2026, se ha registrado un total de 11.842 vuelos retrasados y 2.397 vuelos cancelados.

PUBLICIDAD

Respecto a los vuelos retrasados dentro, hacia y desde Estados Unidos se infoma que son más de 1.000 y las cancelaciones son 129.