Ataques Trump da mensaje y dice que Irán pudo atacar a Estados Unidos: El presidente lanza advertencia El presidente estadounidense dio un discurso este lunes sobre lo ocurrido en Medio Oriente; esto informó sobre Irán

Video "Tomó solo una hora": Trump comparte que EEUU aniquiló al liderazgo militar de Irán superando proyecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un discurso hoy, 2 de marzo de 2026, en el que abordó el tema del conflicto en Medio Oriente; en N+ Univision te compartimos qué mensaje dio luego de los ataques en Irán.

Cabe señalar que su discurso se da en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente, luego de que Washington confirmó una operación militar que inició el fin de semana.

PUBLICIDAD

En ese sentido, Trump dijo calificó a Irán como "un régimen con armas nucleares de largo alcance" y advirtió que "serían una gran amenaza" tanto para Estados Unidos como para los países de occidente.

También señaló que el programa de misiles balísticos convencionales de Irán avanzaba con rapidez y que ya contaba con proyectiles capaces de alcanzar Europa y bases estadounidenses en distintas regiones. Según su declaración, de continuar ese desarrollo, podrían haber tenido capacidad de impactar directamente territorio estadounidense.



Antes de la conferencia de este lunes, en declaraciones a CNN, Trump afirmó que la fase más intensa del conflicto todavía no se ha desarrollado. Más tarde, en entrevista con el New York Post, el presidente no descartó la posibilidad de enviar tropas terrestres a Irán si la situación lo requiriera.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, confirmó un balance de cuatro militares estadounidenses muertos durante la operación, en la conferencia desde el Pentágono junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El pasado sábado, Trump difundió un mensaje videograbado de ocho minutos en el que anunció el inicio de operaciones militares de Estados Unidos contra Irán, bajo el nombre de "Furia Épica". El objetivo declarado fue defender al pueblo estadounidense frente a amenazas de carácter terrorista atribuidas a Teherán y a sus aliados en Medio Oriente, así como frenar el desarrollo y uso de misiles de mediano alcance.

PUBLICIDAD



En breve más información.

Video Ofensiva en Irán: Hegseth defiende operación "Regímenes locos no pueden tener armas nucleares"