Israel EEUU niega que 50 militares estadounidenses hayan muerto en contraataque de Irán El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) rechazó este sábado las declaraciones difundidas por el régimen iraní en las que asegura haber provocado la muerte de 50 militares estadounidenses.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) rechazó este sábado las declaraciones difundidas por el régimen iraní en las que asegura haber causado la muerte de 50 militares estadounidenses.

Según el mando estadounidense, no se han reportado bajas entre el personal militar de Estados Unidos, contradiciendo directamente la versión atribuida a autoridades iraníes.

“Las afirmaciones sobre la muerte de 50 efectivos estadounidenses son falsas”, indicó el comando a través de X.

Asimismo, negó que alguna embarcación de la Armada de los Estados Unidos haya sido alcanzada por misiles, como afirmaron los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica.

🚫The Iranian regime claims to have killed 50 U.S. service members. LIE.

✅There have been no reported U.S. casualties.



🚫The IRGC claims that a U.S. Navy ship was struck by missiles. LIE.

✅No U.S. Navy ship has been struck. The Armada is fully operational.



🚫The Iranian… pic.twitter.com/qGsZ45EmzD — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 28, 2026

De acuerdo con la institución, ningún buque ha sufrido impactos ni daños, y la flota “permanece en pleno funcionamiento”.

En relación con los supuestos ataques contra instalaciones militares, el comando sostuvo que los daños registrados fueron mínimos y no afectaron la capacidad operativa de las fuerzas desplegadas en la región.

Mientras las autoridades iraníes han difundido versiones que apuntan a un golpe significativo contra fuerzas estadounidenses, el mando militar norteamericano insistió en que la situación está bajo control y que no se han producido pérdidas humanas ni afectaciones operativas relevantes.

Hasta el momento, no se han presentado pruebas independientes que respalden las afirmaciones difundidas por el régimen iraní.

Escalada de tensiones en Medio Oriente

Este sábado 28 de febrero, Estados Unidos y Israel lanzaron una operación militar conjunta de gran escala contra Irán.

La ofensiva estuvo compuesta bombardeos y ataques con misiles contra objetivos estratégicos, incluidos sistemas de defensa aérea, instalaciones militares y posibles centros de poder político del régimen iraní, con el objetivo de debilitar sus capacidades nucleares y misilísticas.

Irán respondió inmediatamente con contraataques, lanzando misiles y drones hacia territorio israelí y hacia bases militares estadounidenses. Incluso, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber disparado más de 1,200 proyectiles en respuesta.

La violencia ha causado vías significativas en Irán, con más de 200 muertos y cientos de heridos; así como la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, durante los ataques.



