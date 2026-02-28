Israel

EEUU niega que 50 militares estadounidenses hayan muerto en contraataque de Irán

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) rechazó este sábado las declaraciones difundidas por el régimen iraní en las que asegura haber provocado la muerte de 50 militares estadounidenses.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Departamento de Estado emite advertencia para que ciudadanos estadounidenses abandonden Líbano

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) rechazó este sábado las declaraciones difundidas por el régimen iraní en las que asegura haber causado la muerte de 50 militares estadounidenses.

Según el mando estadounidense, no se han reportado bajas entre el personal militar de Estados Unidos, contradiciendo directamente la versión atribuida a autoridades iraníes.

PUBLICIDAD

“Las afirmaciones sobre la muerte de 50 efectivos estadounidenses son falsas”, indicó el comando a través de X.

Asimismo, negó que alguna embarcación de la Armada de los Estados Unidos haya sido alcanzada por misiles, como afirmaron los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Más sobre Estados Unidos

Trump habla de la posible muerte del ayatolá Alí Jameneí: "Creemos que es correcto"
2 mins

Trump habla de la posible muerte del ayatolá Alí Jameneí: "Creemos que es correcto"

Estados Unidos
¿Qué es Anthropic AI y por qué Trump ordenó dejar de usar su tecnología?
3 mins

¿Qué es Anthropic AI y por qué Trump ordenó dejar de usar su tecnología?

Estados Unidos
Alertan por llamados al 911 para atender a niños con fiebre en centro de detención de ICE en Texas
1 mins

Alertan por llamados al 911 para atender a niños con fiebre en centro de detención de ICE en Texas

Estados Unidos
Trump afirma que "aunque México no está encantado, aceptaron sin problema" el nombre del "Golfo de América"
2 mins

Trump afirma que "aunque México no está encantado, aceptaron sin problema" el nombre del "Golfo de América"

Estados Unidos
Pentágono relega a la Ivy League por impulsar un "adoctrinamiento woke"
2 mins

Pentágono relega a la Ivy League por impulsar un "adoctrinamiento woke"

Estados Unidos
Secretario de Transporte defiende exámenes de conducir solo en inglés: "EEUU es lo primero"
1 mins

Secretario de Transporte defiende exámenes de conducir solo en inglés: "EEUU es lo primero"

Estados Unidos
Alcalde de Denver impone restricciones contra operaciones "peligrosas" de ICE: ¿De qué se trata?
3 mins

Alcalde de Denver impone restricciones contra operaciones "peligrosas" de ICE: ¿De qué se trata?

Estados Unidos
Departamento de Justicia de Estados Unidos revisa si se ocultaron por error registros del caso Jeffrey Epstein
4 mins

Departamento de Justicia de Estados Unidos revisa si se ocultaron por error registros del caso Jeffrey Epstein

Estados Unidos
¿De qué se acusa al superintendente escolar de Los Ángeles tras el allanamiento de su oficina y su casa?
3 mins

¿De qué se acusa al superintendente escolar de Los Ángeles tras el allanamiento de su oficina y su casa?

Estados Unidos
Avión militar de Estados Unidos se estrella contra barrera durante entrenamiento en Filipinas y deja militares heridos
3 mins

Avión militar de Estados Unidos se estrella contra barrera durante entrenamiento en Filipinas y deja militares heridos

Estados Unidos

De acuerdo con la institución, ningún buque ha sufrido impactos ni daños, y la flota “permanece en pleno funcionamiento”.

En relación con los supuestos ataques contra instalaciones militares, el comando sostuvo que los daños registrados fueron mínimos y no afectaron la capacidad operativa de las fuerzas desplegadas en la región.

Mientras las autoridades iraníes han difundido versiones que apuntan a un golpe significativo contra fuerzas estadounidenses, el mando militar norteamericano insistió en que la situación está bajo control y que no se han producido pérdidas humanas ni afectaciones operativas relevantes.

Hasta el momento, no se han presentado pruebas independientes que respalden las afirmaciones difundidas por el régimen iraní.

Escalada de tensiones en Medio Oriente

Este sábado 28 de febrero, Estados Unidos y Israel lanzaron una operación militar conjunta de gran escala contra Irán.

La ofensiva estuvo compuesta bombardeos y ataques con misiles contra objetivos estratégicos, incluidos sistemas de defensa aérea, instalaciones militares y posibles centros de poder político del régimen iraní, con el objetivo de debilitar sus capacidades nucleares y misilísticas.

PUBLICIDAD

Irán respondió inmediatamente con contraataques, lanzando misiles y drones hacia territorio israelí y hacia bases militares estadounidenses. Incluso, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber disparado más de 1,200 proyectiles en respuesta.

La violencia ha causado vías significativas en Irán, con más de 200 muertos y cientos de heridos; así como la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, durante los ataques.


TLS

Video Cronología del conflicto: así escaló la tensión entre EEUU, Israel e Irán
Relacionados:
IsraelIránNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Borrón y vida nueva
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX