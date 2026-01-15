ÚLTIMA HORANoticias
Julio Iglesias reacciona a denuncias de agresiones sexuales: "Acusaciones son falsas y me causan tristeza"
Luego de la investigación exclusiva de elDiario.es y Univision Noticias, el cantante español publicó hoy un comunicado.
Video Testimonios de agresiones sexuales contra Julio Iglesias en República Domicana
Esta noche, el cantante español Julio Iglesias publicó un comunicado luego de que elDiario.es y Univision Noticias revelaran una investigación el martes 13 de enero, sobre presuntas agresiones sexuales en contra de sus trabajadoras domésticas.
Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que se lee el siguiente texto:
Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza. Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave. No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas
En la investigación exclusiva de elDiario.es y Univision Noticias se ha revisado abundante documentación y se ha corroborado con exempleados. En tanto, ya se ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional, en España.
Para esta investigación exclusiva elDiario.es y Univision Noticias se ha contactado al cantante y a sus abogados, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta.
