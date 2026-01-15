ÚLTIMA HORA
Julio Iglesias reacciona a denuncias de agresiones sexuales: "Acusaciones son falsas y me causan tristeza"

Luego de la investigación exclusiva de elDiario.es y Univision Noticias, el cantante español publicó hoy un comunicado.

Por:Univision
Video Testimonios de agresiones sexuales contra Julio Iglesias en República Domicana

Esta noche, el cantante español Julio Iglesias publicó un comunicado luego de que elDiario.es y Univision Noticias revelaran una investigación el martes 13 de enero, sobre presuntas agresiones sexuales en contra de sus trabajadoras domésticas.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que se lee el siguiente texto:

Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza. Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave. No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas

En la investigación exclusiva de elDiario.es y Univision Noticias se ha revisado abundante documentación y se ha corroborado con exempleados. En tanto, ya se ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional, en España.

Para esta investigación exclusiva elDiario.es y Univision Noticias se ha contactado al cantante y a sus abogados, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta.

Testimonios de agresiones sexuales contra Julio Iglesias

Denuncias de abusos laborales contra Julio Iglesias

