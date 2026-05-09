Georgia

El pueblo que despidió y recuperó a toda su policía en una semana: la historia de Cohutta, Georgia

El alcalde del pueblo despidió a la totalidad del cuerpo de policía local y los habitantes convocaron a una reunión de emergencia para recontratarlos

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Qué pasará con el crucero MV Hondius? España detalla protocolo de desembarque

En el silencio de las montañas Blue Ridge del norte de Georgia, donde la señal de celular se pierde entre árboles, los secretos suelen guardarse bajo llave, la pequeña localidad de Cohutta vivió este viernes una jornada que parecía sacada de un guion de suspenso político.

Lo que comenzó a principios de semana como un golpe de autoridad absoluto por parte del alcalde Ron Shinnick, terminó en una unión civil y una rectificación de emergencia que ha dejado a la comunidad de 764 habitantes en un estado de vigilia permanente.

PUBLICIDAD

Más sobre Georgia

Juez avala retención de boletas de 2020 incautadas por el FBI en Georgia
5 mins

Juez avala retención de boletas de 2020 incautadas por el FBI en Georgia

Estados Unidos
Incendios en Georgia: autoridades investigan causas humanas en medio de condiciones extremas
2 mins

Incendios en Georgia: autoridades investigan causas humanas en medio de condiciones extremas

Estados Unidos
Incendios forestales amenazan al sur de Georgia; destruye viviendas y provoca evacuaciones
2 mins

Incendios forestales amenazan al sur de Georgia; destruye viviendas y provoca evacuaciones

Estados Unidos
A bordo de un tren nocturno: crónica de un viaje desde Georgia en plena crisis aérea por el cierre del gobierno
7 mins

A bordo de un tren nocturno: crónica de un viaje desde Georgia en plena crisis aérea por el cierre del gobierno

Estados Unidos
Mujer en Georgia es acusada de asesinato tras presunto aborto con medicamentos
2 mins

Mujer en Georgia es acusada de asesinato tras presunto aborto con medicamentos

Estados Unidos
¿Quién era Linda Davis, la maestra que murió en una persecución entre agentes de ICE y un inmigrante en Georgia?
2 mins

¿Quién era Linda Davis, la maestra que murió en una persecución entre agentes de ICE y un inmigrante en Georgia?

Estados Unidos
"Que nadie muriera es asombroso": así fue el aterrizaje de emergencia de una avioneta en carretera de Georgia
1 mins

"Que nadie muriera es asombroso": así fue el aterrizaje de emergencia de una avioneta en carretera de Georgia

Estados Unidos
Nace prematuramente el bebé de una mujer con muerte cerebral en Georgia
3 mins

Nace prematuramente el bebé de una mujer con muerte cerebral en Georgia

Estados Unidos
Fue declarada con muerte cerebral desde hace tres meses, pero la mantienen conectada a un respirador artificial porque está embarazada
7 mins

Fue declarada con muerte cerebral desde hace tres meses, pero la mantienen conectada a un respirador artificial porque está embarazada

Estados Unidos
El IRS extendió el plazo para declarar impuestos en varios estados del país
3 mins

El IRS extendió el plazo para declarar impuestos en varios estados del país

Estados Unidos

La crisis estalló el miércoles por la mañana, cuando un cártel apareció en las dependencias municipales: el departamento de policía estaba disuelto "por orden del alcalde". Sin previo aviso, el jefe Greg Fowler y sus diez agentes fueron despojados de sus placas, obligados a desalojar la comisaría y a retirar sus equipos mientras el condado de Whitfield asumía, casi por caridad, la seguridad de las calles. Los anuncios también indicaban que, si algún ciudadano necesitaba ayuda, buscara en la alcaldía.

Mientras el alcalde Shinnick justificaba los despidos aludiendo a supuestos comentarios en redes sociales, la versión desde el interior de la fuerza era de frustración.

El ahora restituido sargento Jeremy May rompió el silencio con una acusación incendiaria: no se trataba de protocolos, sino de una "venganza personal". Según May, el despido masivo fue la respuesta del alcalde a una queja formal interpuesta por los agentes contra su esposa, Pam Shinnick, quien hasta hace poco ejercía como secretaria municipal. "Defendimos la transparencia y, como resultado, todos perdieron su empleo", sentenció ante medios de comunicación locales.

La tensión alcanzó su punto de ebullición el viernes por la noche. Los residentes, decididos a no dejar que su pueblo se convirtiera en un coto personal, abarrotaron el Ayuntamiento en una reunión de emergencia que desbordó la capacidad del recinto. En el exterior, un aviso oficial colgaba como una guillotina sobre el despacho principal: el concejo no solo votaría la restitución de los agentes, sino que exigiría la "renuncia inmediata" del alcalde.

PUBLICIDAD

Bajo la presión de una multitud que intentaba, sin éxito por la mala cobertura, transmitir el drama en vivo al mundo, el Ayuntamiento de Cohutta dio un giro de 180 grados. En una votación que fue recibida con el alivio de quienes recuperan algo que les fue quitado, el concejo ordenó el restablecimiento inmediato del departamento de policía y la devolución de sus puestos a todos los agentes despedidos.

Este sábado las patrullas vuelven a recorrer las calles de Cohutta y los oficiales a portar sus placas. El alcalde Shinnick, por el momento, ha mantenido silencio ante las llamadas y correos de la prensa local que buscan obtener su opinión sobre el revés que ha dado el pueblo.

Relacionados:
GeorgiaNoticiasTennesseeDespidos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Socias por accidente
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tan cerca de ti, nace el amor
Gratis
Borrón y vida nueva
Al Grito de Guerra
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX