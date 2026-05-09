Georgia El pueblo que despidió y recuperó a toda su policía en una semana: la historia de Cohutta, Georgia El alcalde del pueblo despidió a la totalidad del cuerpo de policía local y los habitantes convocaron a una reunión de emergencia para recontratarlos

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En el silencio de las montañas Blue Ridge del norte de Georgia, donde la señal de celular se pierde entre árboles, los secretos suelen guardarse bajo llave, la pequeña localidad de Cohutta vivió este viernes una jornada que parecía sacada de un guion de suspenso político.

Lo que comenzó a principios de semana como un golpe de autoridad absoluto por parte del alcalde Ron Shinnick, terminó en una unión civil y una rectificación de emergencia que ha dejado a la comunidad de 764 habitantes en un estado de vigilia permanente.

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La crisis estalló el miércoles por la mañana, cuando un cártel apareció en las dependencias municipales: el departamento de policía estaba disuelto "por orden del alcalde". Sin previo aviso, el jefe Greg Fowler y sus diez agentes fueron despojados de sus placas, obligados a desalojar la comisaría y a retirar sus equipos mientras el condado de Whitfield asumía, casi por caridad, la seguridad de las calles. Los anuncios también indicaban que, si algún ciudadano necesitaba ayuda, buscara en la alcaldía.

Mientras el alcalde Shinnick justificaba los despidos aludiendo a supuestos comentarios en redes sociales, la versión desde el interior de la fuerza era de frustración.

El ahora restituido sargento Jeremy May rompió el silencio con una acusación incendiaria: no se trataba de protocolos, sino de una "venganza personal". Según May, el despido masivo fue la respuesta del alcalde a una queja formal interpuesta por los agentes contra su esposa, Pam Shinnick, quien hasta hace poco ejercía como secretaria municipal. "Defendimos la transparencia y, como resultado, todos perdieron su empleo", sentenció ante medios de comunicación locales.

La tensión alcanzó su punto de ebullición el viernes por la noche. Los residentes, decididos a no dejar que su pueblo se convirtiera en un coto personal, abarrotaron el Ayuntamiento en una reunión de emergencia que desbordó la capacidad del recinto. En el exterior, un aviso oficial colgaba como una guillotina sobre el despacho principal: el concejo no solo votaría la restitución de los agentes, sino que exigiría la "renuncia inmediata" del alcalde.

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Bajo la presión de una multitud que intentaba, sin éxito por la mala cobertura, transmitir el drama en vivo al mundo, el Ayuntamiento de Cohutta dio un giro de 180 grados. En una votación que fue recibida con el alivio de quienes recuperan algo que les fue quitado, el concejo ordenó el restablecimiento inmediato del departamento de policía y la devolución de sus puestos a todos los agentes despedidos.