Noticias Cómo 2 amigos cruzaron África en un triciclo diseñado “para ir al supermercado” Lo que comenzó como una idea “tan absurda que no pudieron negarse” terminó convirtiéndose en un viaje de más de 22 mil kilómetros por África

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El inglés Ollie Jenks recuerda cuando su amigo le propuso la idea por primera vez.

"Era tan descabellada que no pude negarme", dijo Jenks.

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La propuesta de su amigo canadiense Seth Scott, también aficionado a los coches y a las aventuras extremas, consistía en conducir un Reliant Robin británico de décadas de antigüedad desde Londres hasta el extremo sur de África —un viaje de 22.500 kilómetros (14.000 millas) a través de 22 países— para establecer un récord del viaje más largo en un vehículo de tres ruedas.

Los Reliant Robin gozan de gran popularidad en el Reino Unido como modestos triciclos que, en palabras de Jenks, fueron diseñados para ir de compras y volver en la Gran Bretaña de los años 70. Dejaron de fabricarse a principios de la década de 2000, pero siguen siendo muy apreciados en la cultura británica, especialmente después de que un Reliant apareciera como la fiel pero destartalada furgoneta amarilla de los hermanos Trotter en la popularísima serie «Only Fools and Horses».

Sin embargo, no se podría encontrar un vehículo menos adecuado para recorrer miles de kilómetros a través de selvas tropicales, cordilleras y desiertos en la costa oeste de África. Y precisamente por eso Jenks optó por el plan descabellado.

Sheila, el triciclo



Sheila, el triciclo plateado —uno de los últimos Reliant Robin fabricados— fue adquirido específicamente para la aventura. Jenks y Scott partieron en octubre con un bidón de gasolina y algunos suministros esenciales atados al pequeño techo de Sheila, y una gran dosis de esperanza ciega de que de alguna manera llegarían a Ciudad del Cabo, Sudáfrica, casi en el extremo sur del mundo.

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«No tiene dirección asistida, ni aire acondicionado, y no se comporta bien ni en subidas ni en bajadas. Es probablemente el coche menos adecuado para cualquier viaje», dijo Jenks, haciendo una crítica mordaz de las capacidades de Sheila. «Nos hicimos amigos del diseñador de este coche, y le da miedo usarlo más de 30 kilómetros».

Jenks y Scott ignoraron todos los consejos y emprendieron el épico viaje de Sheila durante cuatro meses y medio, con un costo aproximado de entre 40.000 y 50.000 dólares, según Jenks. Contaron con el apoyo de patrocinadores y financiación colectiva, y documentaron la travesía en una página de Instagram que atrajo a casi 100.000 seguidores bajo el título: «14.000 millas, 3 ruedas, cero sentido común».

Intentos de golpe de Estado y ataques aéreos

Llegaron a Benín durante un intento de golpe de Estado. Rodearon el norte de Nigeria mientras Estados Unidos lanzaba ataques aéreos contra objetivos del Estado Islámico. Recibieron escolta militar durante unos 480 kilómetros (300 millas) a través de una región de violencia separatista en Camerún.

«Imaginen este coche en un convoy militar», dijo Jenks.

Y tuvieron numerosos sustos relacionados con el tráfico, como cuando un autobús que los adelantaba casi aplastó a Sheila contra un acantilado en el Congo.

Como era de esperar, los Reliant a veces no son tan fiables, y también sufrieron innumerables averías en las carreteras en mal estado.

A Sheila le tuvieron que cambiar los muelles de las ruedas en las dos primeras semanas. La caja de cambios se averió en Ghana, dejándolos solo con la cuarta marcha. En Camerún, tuvieron problemas con el embrague y el distribuidor, y luego llegó el gran problema: el motor explotó.

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A pesar de todos los problemas técnicos, la amabilidad de desconocidos y la intrépida determinación de Jenks y Scott les dieron fuerzas para seguir adelante. Un hombre consiguió que le enviaran una caja de cambios nueva a Ghana. Aficionados a los Reliant del Reino Unido ayudaron a encontrar un motor nuevo para enviar a Camerún.

Tras una avería, la gente ayudó a subir a Sheila a un camión de ganado para llevarla a un taller. Mecánicos de todo el continente atornillaron, martillaron y soldaron a Sheila para mantenerla a flote, a veces sin poder creer lo absurdo de la situación.

Donde ningún Reliant Robin había llegado antes



Pero también hubo momentos majestuosos, de esos que Jenks y Scott habían imaginado para que todo valiera la pena.

Sheila recorrió impresionantes cordilleras y vastos desiertos, lugares a los que seguramente ningún Reliant Robin había llegado antes. Fue de safari, conduciendo junto a jirafas al galope, avistando rinocerontes en peligro de extinción y posando para una foto junto a un elefante gigante.

Más de 120 días después de partir, llegó a Ciudad del Cabo el mes pasado con un motor que empezó a sobrecalentarse gravemente en el desierto de Namibia y que estuvo a punto de fallar durante unos 1600 kilómetros.

«Esta es una gran historia de superación», dijo Graeme Hurst, un aficionado a los coches sudafricano que los seguía en Instagram y fue a ver a Sheila. "Veo el lado cómico y un tanto inverosímil de la historia... pero también la admiración que inspira. Tienen una tenacidad increíble".