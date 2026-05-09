Albert Einstein David el niño mexicano con IQ superior al de Einstein que sueña con hacer 'cosas geniales' para ser considerado un genio Edgar David, de 10 años, asegura que su inspiración real es Leonardo da Vinci, a quien conoció desde el kínder gracias a una maestra que le habló sobre su perfil polímata. Por eso adoptó el sobrenombre 'David da Vinci' en redes sociales

Video Niño mexicano “David Da Vinci” rumbo a universidad en Alemania

Con apenas 10 años, Edgar David Camacho Flores ya habla cuatro idiomas, imparte conferencias en universidades y organismos internacionales, prepara la publicación de un libro y sueña con convertirse en un referente de la ciencia y la innovación espacial.

Sin embargo, el menor originario de Querétaro rechaza ser etiquetado como un "niño genio", pese a tener un coeficiente intelectual de 162, superior al promedio considerado para personas con altas capacidades.

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En entrevista con BBC Mundo, David explica con humildad que todavía está lejos de considerarse un genio, incluso aunque constantemente lo comparen con figuras como Albert Einstein o Stephen Hawking.

"Los genios ya están en la tumba y, si son genios, es porque hicieron cosas geniales", afirmó el niño, quien considera que apenas está comenzando su camino.

Lejos de presumir sus capacidades, David asegura que su inspiración real es Leonardo da Vinci, a quien conoció desde el kínder gracias a una maestra que le habló sobre su perfil polímata. Desde entonces, incluso adoptó el sobrenombre "David da Vinci" en redes sociales.

"Me quedé impresionado con su historia y entonces dije: "Yo quiero ser como él para hacer grandes cosas", contó.

Su rutina poco se parece a la de otros niños de su edad. Actualmente estudia en una escuela internacional en línea que le permitirá ingresar anticipadamente a la universidad, mientras habla español, inglés, francés y alemán; además, recientemente comenzó a estudiar ruso, portugués e italiano.

Entre sus experiencias más destacadas se encuentra su participación en un programa de entrenamiento espacial en la sede de la NASA, en Houston, donde pudo pilotar un vuelo asistido y experimentar gravedad cero.

El menor asegura que sueña con unir ciencia, negocios y humanidades para desarrollar proyectos innovadores relacionados con el espacio.

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"Me gustaría hacer la primera cirugía en el espacio. Hacer el próximo SpaceX, ser el próximo Elon Musk, algo así. Combinándolo todo con los negocios, con las humanidades… "¡Tengo toda la vida por delante!", expresó.

David también reconoce que tener altas capacidades implica enfrentar estereotipos y expectativas irreales. Explica que muchas personas creen que debe saberlo todo únicamente por su inteligencia.

"Mucha gente piensa que debemos saber todo, pero no somos adivinos, nos tienes que ir enseñando. "No significa que tengamos todas las respuestas del universo", comentó entre risas.

El niño sostiene que una de sus principales metas es usar sus capacidades para ayudar a otros menores y aportar al bienestar social.

"No muchas personas nacen con esto, así que me gustaría usarlo a favor de los niños y del bienestar de la humanidad, dejar mi huella", señaló.

Video David Da Vinci: el niño genio mexicano con un IQ superior al de Albert Einstein

El bullying que sufrió lo llevó a desarrollar una app

Pese a su corta edad y sus múltiples logros, David también enfrentó momentos difíciles. El menor reveló que sufrió bullying en una escuela a la que consideraba "la escuela de sus sueños", debido a que otros estudiantes no comprendían sus habilidades.

"Los otros niños no entendían por qué alguien que acababa de entrar a la escuela podía saber más cosas que ellos", explicó.

Esa experiencia lo motivó a desarrollar Macayos, una aplicación impulsada con inteligencia artificial enfocada en enseñar a niños a gestionar sus emociones de forma divertida. El proyecto estará disponible este año.

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David aprovechó además para enviar un mensaje contra el acoso escolar y pedir mayor inclusión hacia niños con altas capacidades.

" No somos extraterrestres: tenemos altas capacidades, pero seguimos siendo niños", enfatizó.