California amplía la extensión del CalEITC para contribuyentes que declaran con un ITIN

La ampliación de la ley AB 1876 garantiza que todos los contribuyentes de California, específicamente quienes presentan su declaración de impuestos con un número de identificación ITIN y no cuentan con seguro social válido, pueden ser elegibles para el CalEITC y el Crédito Tributario por Niños Pequeños (YCTC).

Para acceder al reembolso, padres de familia con dos hijos deberían ganar un máximo anual de $24,950 y una sola persona, un ingreso no mayor de $16,750.

“Desde hace mucho tiempo hemos esperado que el gobierno hiciera algo por quienes no tenemos nuestros papeles en regla”, dijo la Norma, originaria de Perú y que reside en la ciudad de Tarzana, al noroeste de Los Ángeles. “Nosotros, que contribuimos demasiado a la economía de California y el país no tuvimos ninguna ayuda del estímulo fiscal federal, aun cuando somos los más perjudicados por la pandemia del coronavirus”.

“Por largo tiempo estuvimos esperando ayuda para nuestra gente trabajadora”, declaró. “El gobernador ha decidido invertir en los inmigrantes trabajadores que no solamente contribuyen a la economía , sino que son quienes más están sufriendo el impacto de la pandemia, perdiendo sus trabajos o con el masivo cierre de pequeños negocios”.

“Es nuestro mismo dinero el que podremos reclamar el año que entra”, manifestó a Univision Noticias, Victoria, una mujer de Oaxaca, México que emigró a EEUU hace 23 años y presenta su declaración de impuestos con un numero de identificación ITIN. “Yo hago arreglos florales, limpio casas y oficinas, y siempre he pagado mis impuestos; a ver si el año próximo ya me puedo comprar un mejor carrito porque el que tengo es de 2001 y ya no aguanta mucho”.