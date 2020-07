California buscará ofrecer protecciones adicionales para trabajadores esenciales y trabajadores agrícolas

“Sin ellos, California y una buena parte de EEUU no tendrían garantizadas las frutas y vegetales que las familias llevan a sus mesas”, dijo a Univision Noticias, Salvador Sanabria , director ejecutivo de la organización “El Rescate”, que defiende los derechos de los inmigrantes en Los Ángeles.

Aislamiento seguro en caso de contagio

A través del programa Housing for the Harvest , California asignará fondos federales existentes a los departamentos locales de salud pública y organizaciones comunitarias para proveer espacios seguros de aislamiento y cuarentena para los trabajadores agrícolas que hayan dado positivo a la prueba de covid-19 o que hayan estado expuestos al virus, a fin de limitar el riesgo de propagación a compañeros de trabajo o familiares.

“Es plausible que el gobernador tome en cuenta a los trabajadores esenciales durante estos tiempos difíciles del coronavirus, que impacta más a los latinos inmigrantes”, dijo a Univision Noticias la senadora estatal, María Elena Durazo. “En nuestra comunidad han faltado protecciones laborales por décadas antes de la pandemia; todos somos trabajadores esenciales y tenemos que tomar en cuenta a la comunidad inmigrante no solo en cuanto a derechos laborales, sino también en el acceso a cuidado médico y beneficios de desempleo".

Campesinos esperan cumplimiento de la ley

“Faltará solamente que haya cumplimiento de esas protecciones adicionales de las que habla el gobernador y que trabajen las leyes”, dijo. “ Si la gente sabe que es positiva del coronavirus no lo dice por temor a represalias de perder el trabajo; para los campesinos no es posible quedarse sin hacer nada porque no podrían sobrevivir dos semanas, y solo acuden al médico cuando ya de plano tienen síntomas severos, porque aparte piensan en lo caro que habrá de costar la atención médica”.