Al menos 3 muertos tras incidente en instalación de entrenamiento del sheriff de Los Ángeles

La fiscal general, Pam Bondi, informó que una explosión sacudió la mañana del viernes una instalación especial del sheriff en el Este de Los Ángeles. Autoridades locales y federales investigan el incidente.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video Explosión en instalación de entrenamiento del sheriff de Los Ángeles deja varios muertos: esto se sabe

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que al menos tres personas murieron tras un incidente en una instalación del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, donde se reportó una explosión la mañana del viernes.

El Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles indicó que respondió a llamadas sobre una posible explosión alrededor de las 7:30 horas.

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles no ha confirmado ninguna muerte hasta el momento. Bondi explicó que la información sobre los fallecidos provino de la oficina del fiscal federal Bill Essayli. Su oficina no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, señaló que él ha sido informado sobre el incidente, ocurrido en la Oficina de Operaciones Especiales del sheriff del condado de Los Ángeles, ubicada en el Este de Los Ángeles.

Los detalles de la explosión en instalación del Departamento del Sheriff

Imágenes aéreas de KABC-TV muestran que la explosión tuvo lugar en un estacionamiento lleno de patrullas del sheriff y camiones tipo caja. De acuerdo con NBC News, el incidente ocurrió en la Biscailuz Center Training Academy, un centro de formación del Departamento del Sheriff ubicado a pocos kilómetros del centro de Los Ángeles.

Las autoridades confirmaron que al menos tres personas, presuntamente agentes del sheriff, murieron en el lugar. El incidente dejó además varios heridos, cuyo número y estado aún no han sido precisados.

La alcaldesa Karen Bass informó que el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Los Ángeles, los agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y el escuadrón antibombas del Departamento de Policía de Los Ángeles acudieron al lugar.

"Los pensamientos de todos los angelinos están con todos aquellos afectados por esta explosión”, dijo Bass en una publicación de X.

El gobernador de California ofreció asistencia estatal completa y detalló que la Oficina de Servicios de Emergencia está en contacto con el Departamento del Sheriff y monitoreando de cerca la situación. “Los funcionarios de emergencia proporcionarán actualizaciones a medida que haya más información disponible”, dice un mensaje en X de la oficina de prensa de Newsom.

Fuentes citadas por KTLA señalan que la detonación habría ocurrido mientras los agentes manejaban material explosivo, posiblemente municiones u otros artefactos.

