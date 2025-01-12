Crece a 24 el saldo mortal en los incendios en California, mientras luchan por contenerlos antes de vientos más fuertes

Los bomberos en California lucharon este domingo por contener los brutales incendios forestales en Los Ángeles, en una carrera contra el reloj antes de los poderosos vientos que se han vuelto a pronosticar esta semana. Los dos focos principales, los incendios Palisades e Eaton, han destruido miles de casas y causado la muerte de al menos 24 personas.

En medio de la devastación que han dejado los incendios, al menos 16 personas estaban desaparecidas y las autoridades dijeron que se esperaba que esa cifra aumentara.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió alertas de bandera roja por condiciones graves de incendio hasta el miércoles, con vientos sostenidos de hasta 50 millas por hora (mph) y rachas en las montañas que alcanzan las 70 mph. El día más peligroso será el martes, dijo el meteorólogo del servicio meteorológico Rich Thompson.

“Los vientos de Santa Ana serán muy fuertes y la atmósfera y la maleza estarán muy secas, por lo que las condiciones meteorológicas para los incendios seguirán siendo críticas”, declaró Thompson en una reunión comunitaria celebrada el sábado por la noche.

El jefe de bomberos del condado de Los Ángeles, Anthony C. Marrone, dijo que llegaron 70 camiones cisterna adicionales para ayudar a los equipos a sofocar las llamas propagadas por las nuevas ráfagas. “Estamos preparados para los vientos que se avecinan”, afirmó.

Se ha culpado en gran medida a las feroces Santa Ana de convertir los incendios forestales desatados la semana pasada en infiernos que arrasaron barrios enteros de la ciudad, donde no se han registrado precipitaciones significativas en más de ocho meses.

Al menos 16 desaparecidos y 24 muertos en medio de los incendios Palisades e Eaton

Doce personas estaban desaparecidas en la zona del incendio de Eaton y cuatro en el incendio de Palisades, dijo el sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna.

Añadió que “docenas” de informes más podrían haber llegado el domingo por la mañana y que los investigadores estaban conciliando si algunos de los desaparecidos podrían estar entre los muertos. No hay niños entre los desaparecidos, dijo.

Mientras tanto, el número de muertos aumentó a por lo menos 16 durante el fin de semana. El Departamento Médico Forense del condado de Los Ángeles publicó una lista de víctimas mortales este domingo sin dar detalles sobre ninguna identidad.

Ocho de los fallecidos se encontraban en la zona del incendio de Palisades y 16 en la zona del incendio de Eaton, según el documento.

Las autoridades dijeron que esperaban que esa cifra aumentara a medida que los equipos con perros rastreadores de cadáveres realizaran búsquedas sistemáticas en cuadrículas en los barrios arrasados. Las autoridades han establecido un centro donde la gente puede informar de los desaparecidos.

Crean base de datos para informar a los residentes afectados por los incendios en Los Ángeles

Las autoridades también estaban creando una base de datos en línea para que los residentes evacuados pudieran ver si sus casas habían resultado dañadas o destruidas. Mientras tanto, la jefa de bomberos de Los Ángeles, Kristin Crowley, instó a la población a mantenerse alejada de los barrios calcinados.

“Todavía hay incendios activos que están ardiendo dentro de la zona de Palisades, por lo que es extremadamente, extremadamente peligroso para el público”, dijo Crowley en una sesión informativa el domingo. “No hay electricidad, no hay agua, hay tuberías de gas rotas y tenemos estructuras inestables.

"Los bomberos están trabajando lo más rápido posible para revisar que sea seguro para ustedes regresar a sus comunidades”, agregó.

Las autoridades advirtieron de que la ceniza puede contener plomo, arsénico, amianto y otros materiales nocivos, por lo que pidieron a los residentes no regresar a sus casas hasta nuevo aviso.

Alrededor de 150,000 personas en el condado de Los Ángeles permanecían bajo órdenes de evacuación, con más de 700 residentes en nueve refugios, dijo Luna.

El enorme daño causado por los incendios en California

El domingo por la mañana, Cal Fire informó de que los incendios Palisades, Eaton, Kenneth y Hurst habían consumido más de 62 millas cuadradas, una superficie mayor que la de San Francisco.

El incendio Palisades estaba contenido en un 11% y el de Eaton en un 27%. Estos dos incendios ocupaban 59 millas cuadradas.

Equipos de California y otros nueve estados forman parte de la respuesta en curso, que incluye 1,354 camiones de bomberos, 84 aviones y más de 14.000 efectivos, incluidos bomberos recién llegados de México.

Según un informe del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles, el incendio de Eaton se esperaba que creciera poco en las próximas horas, “con una combustión lenta y progresiva” de las llamas. Se han levantado la mayoría de las órdenes de evacuación de la zona.

Después de una feroz batalla el sábado, los bomberos lograron combatir las llamas en Mandeville Canyon, hogar de Arnold Schwarzenegger y otras celebridades cerca de Pacific Palisades, no muy lejos de la costa, donde helicópteros arrojaron agua cuando el fuego se extendió por los cerros.

El incendio atravesó laderas y también amenazó brevemente con cubrir una parte de la interestatal 405 y adentrarse en zonas densamente pobladas de Hollywood Hills y el valle de San Fernando.

Detenciones por saqueos tras los incendios en California

Los saqueos siguen siendo motivo de preocupación y las autoridades informan de más detenciones a medida que aumenta la devastación.

Michael Lorenz, capitán del Departamento de Policía de Los Ángeles, dijo que siete personas han sido detenidas en los últimos dos días. “Incluso hemos detenido a dos individuos que se hacían pasar por bomberos y entraban y salían de las casas, así que estamos prestando mucha, mucha atención a todo el mundo”, dijo Lorenz en la reunión comunitaria del sábado por la noche.

Al ser cuestionado por el número exacto de saqueadores detenidos, Lorenz dijo que no podía dar una cifra exacta, pero que los agentes estaban deteniendo a unas 10 personas al día. Tropas de la Guardia Nacional de California llegaron el viernes para ayudar a vigilar las propiedades. Y el gobernador de California, Gavin Newsom, publicó en la red social X el sábado que “California NO permitirá saqueos”.

