Cuál pudo ser la causa de los incendios en California: los investigadores consideran múltiples posibilidades

Video El raro 'tornado de fuego' visto en las condiciones extremas del incendio Palisades en California

Los investigadores están considerando varias hipótesis a la hora de determinar qué pudo originar los enormes incendios que, hasta el domingo por la tarde, habían dejado un saldo de al menos 24 muertos y destruido miles de casas y negocios en el área de Los Ángeles.

En la montañosa y lujosa Pacific Palisades, hogar de estrellas de Hollywood como Jamie Lee Curtis y Billy Crystal, que perdieron sus casas en el incendio, las autoridades han situado el origen del incendio azotado por el viento detrás de una casa en Piedra Morada Drive, que se encuentra sobre un arroyo densamente arbolado.

Si bien los rayos son la fuente más común de incendios en EEUU, según la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, los investigadores pudieron descartarlo rápidamente. No hubo informes de rayos en el área de Palisades ni en el terreno alrededor del incendio Eaton, que comenzó en el este del condado de Los Ángeles y también destruyó cientos de hogares.

Las siguientes dos causas más comunes de incendios en EEUU son los provocados intencionalmente y los causados por líneas de alta tensión.



Hasta primera hora de este lunes no ha habido ninguna indicación oficial de indicios de que ninguno de los incendios fueran provocados y tampoco se habían confirmado como causa las líneas de transmisión de electricidad.

Investigan una torre eléctrica en el cañón Eaton

Los Angeles Times reportó que funcionarios investigan una torre de transmisión en el cañón Eaton. “Nadie puede subir allí, salvo los investigadores”, le dijo al diario Wayne Howerton, investigador del Departamento de Protección Forestal y contra Incendios de Californi. “Actualmente se está investigando el origen del incendio de Eaton”.

El viernes, Southern California Edison había presentado un reporte a la CPUC sobre el incendio Eaton, en las colinas cerca de Pasadena, diciendo que no había recibido ninguna sugerencia de que sus equipos pudieran tener relación con el inicio de ese incendio. La empresa agregó que elaboró el informe por "un exceso de precaución" y para conservar evidencias por consejo de los abogados de la compañía de seguros.

"El análisis preliminar realizado por SCE de las líneas de transmisión que pasan por el área no muestra interrupciones ni anomalías eléctricas u operativas", informó la empresa.

Las empresas deben informar a la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC, en inglés) cuando sepan de "incidentes eléctricos potencialmente asociados con un incendio forestal", dijo Terrie Prosper, directora de comunicaciones de la comisión, por correo electrónico. El personal de la CPUC luego investiga para ver si hubo violaciones de la ley estatal.

El incendio Thomas de 2017, uno de los más grandes en la historia del estado, fue causado por líneas eléctricas de Southern California Edison y el viento, determinaron los investigadores. El incendio mató a dos personas.

John Lentini, propietario de Scientific Fire Analysis en Florida, que ha investigado grandes incendios en California, incluido el incendio de Oakland Hills en 1991, dijo que el tamaño y el alcance del incendio no cambian el enfoque para averiguar qué lo causó.

"Este fue en su momento un incendio pequeño", dijo Lentini. "La gente se centrará en dónde comenzó, investigará alrededor de ese origen y determinará la causa".

¿Pueden las quemas de escombros estar detrás de los incendios en Los Ángeles?

Si bien los rayos, los incendios provocados y las líneas de transmisión de electricidad son las causas más comunes, la quema de escombros y los fuegos artificiales también suelen ser la explicación.

Pero los incendios pueden iniciarse por una gran variedad de causas. Y esto incluye los accidentes.

En 2021, la fiesta de revelación del sexo de su hijo organizada por una pareja provocó un gran incendio que quemó cerca de 23,000 acres, destruyó cinco casas y otros 15 edificios y se cobró la vida de un bombero, Charlie Morton.

Los incendios Eaton y Palisades siguen ardiendo la mañana de este lunes con una contención del 27% y 13% respectivamente. Pero el pronóstico de regreso de los fuertes vientos complica el panorama.

"Se apagarán cuando se queden sin combustible o cuando el mal tiempo se detenga", dijo Lentini. "No van a apagar esa cosa hasta que esté lista para irse”.

Con información de AP y CNN.