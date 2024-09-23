Por qué California aprobó ahora una ley que prohíbe todas las bolsas de plástico en los supermercados

Video Retamos a una familia a guardar todo el plástico que utilizaba durante un mes

“Papel o plástico” ya no será una opción en las cajas de los supermercados de California, según una nueva ley firmada el domingo por el gobernador Gavin Newsom, que prohíbe todas las bolsas de plástico para las compras.

La medida, aprobada por los legisladores estatales el mes pasado, prohíbe todas las bolsas de plástico para las compras a partir de 2026. A los consumidores que no traigan sus propias bolsas, simplemente se les preguntará si quieren una bolsa de papel.

California ya había prohibido las bolsas de plástico más delgadas para las compras en los supermercados y otras tiendas, pero los consumidores podían comprar bolsas de construcción más gruesa que supuestamente las hacía reutilizables y reciclables.

La senadora estatal Catherine Blakespear, una de las defensoras de la ley, dijo que la gente no estaba reutilizando ni reciclando ninguna bolsa de plástico. Señaló un estudio estatal que encontró que la cantidad de bolsas de plástico para compras tiradas por persona aumentó de 8 libras por año en 2004 a 11 libras por año en 2021.

Blakespear, demócrata de Encinitas, afirmó que la prohibición anterior de las bolsas aprobada hace una década no redujo el uso general de plástico. "Literalmente estamos asfixiando nuestro planeta con desechos plásticos", declaró en febrero.

Las razones por las que California amplía la prohibición de bolsas de plástico en los supermercados

La organización ambiental sin fines de lucro Oceana aplaudió a Newsom por firmar el proyecto de ley y "salvaguardar la costa, la vida marina y las comunidades de California de las bolsas de plástico de un solo uso para las compras de comestibles".

Christy Leavitt, directora de la campaña de plásticos de Oceana, dijo el domingo que la nueva prohibición de las bolsas de plástico de un solo uso en las cajas de los supermercados "solidifica a California como líder en la lucha contra la crisis mundial de contaminación plástica".

12 estados, entre ellos California, ya tienen algún tipo de prohibición de las bolsas de plástico, según el grupo de defensa del medio ambiente Environment America Research & Policy Center. Cientos de ciudades en 28 estados también tienen sus propias prohibiciones de bolsas de plástico en vigor.

La Legislatura de California aprobó su prohibición estatal de las bolsas de plástico en 2014. La ley fue confirmada posteriormente por los votantes en un referéndum en 2016. El Grupo de Investigación de Interés Público de California dijo el domingo que la nueva ley finalmente cumple con la intención de la prohibición original de las bolsas.

"Las bolsas de plástico crean contaminación en nuestro medio ambiente y se descomponen en microplásticos que contaminan nuestra agua potable y amenazan nuestra salud", dijo la directora del grupo, Jenn Engstrom.

"Los californianos votaron para prohibir las bolsas de plástico de las tiendas de comestibles en nuestro estado hace casi una década, pero la ley claramente necesitaba una nueva versión. Con la firma del gobernador, California finalmente ha prohibido las bolsas de plástico en las cajas de los supermercados de una vez por todas".

Como alcalde de San Francisco en 2007, Newsom firmó la primera prohibición de bolsas de plástico del país.

El impacto de las prohibiciones de bolsas plásticas

Las prohibiciones estatales a las bolsas plásticas en Estados Unidos redujeron la contaminación en playas y corrientes de agua, de acuerdo con un análisis científico publicado este mes por la ONG Ocean Conservancy.

El número de estos desechos recogidos durante la iniciativa anual de limpieza de playas (International Coastal Cleanup, o ICC) se dobló durante la pandemia de covid-19, marcada por un aumento del uso de bolsas plásticas y por suspensiones a las restricciones.

Pero desde 2020, a medida que la población estadounidense con prohibiciones estatales al uso de bolsas plásticas creció del 12% al 25%, el número de estas bolsas recolectadas por parte de voluntarios en 2022 y 2023, cayó un 29% comparado con los niveles previos a la pandemia.

"Nos entusiasmó ver que con el aumento del porcentaje de estadounidenses que están cubiertos por una prohibición estricta de bolsas de plástico, vemos menos contaminación", declaró a la AFP Anja Brandon, directora de política de plásticos de Ocean Conservancy, quien ha ayudado a redactar leyes estatales y nacionales sobre desechos plásticos.

El análisis se basó en datos de la ICC, una iniciativa en marcha desde 1986, así como en otros esfuerzos voluntarios de limpieza registrados en la aplicación Clean Swell o en datos comunicados a la ONG.

Con información de AP y AFP.

