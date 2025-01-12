Un padre junto a la cama de su hijo enfermo, un exactor con una discapacidad: las víctimas de los incendios en Los Ángeles

Video Asciende a 16 las víctimas mortales que dejan los incendios forestales en California

Un padre que se mantuvo junto a la cama de su hijo con parálisis cerebral, ancianos que habían vivido tantos incendios que jamás pensaron que este sí llegaría hasta sus casas y un exactor que había superado ceguera están entre las al menos 16 víctimas mortales de los feroces incendios en California.

De ellas, por lo menos 11 personas han muerto en el incendio Eaton, uno de los más letales en la historia del condado de Los Ángeles. Las otras cinco personas fallecieron a causa del incendio Palisades, que ya ha quemado más de 23,000 acres en medio de los potentes vientos que literalmente causan que chispas de fuego vuelen por los aires.

Estas son algunas historias de las víctimas:

Anthony y Justin Mitchell: un padre hallado junto a la cama de su hijo

Anthony Mitchell, un padre de 67 años con una amputación y que usaba una silla de ruedas, vivía con su hijo Justin, de poco más de 20 años, que padecía parálisis cerebral.

El miércoles por la mañana habló por última vez con su hija, Hajime White, que vive en Arkansas y le dijo que planeaba evacuar su casa de Altadena, según contó ella al diario The Washington Post.

Pero ambos se quedaron esperando por una ambulancia que no llegó a tiempo, según la agencia AP.

"No lograron salir", dijo White a la agencia.

Las autoridades le dijeron que habían hallado el cuerpo de su padre junto a la cama donde estaba el hijo.

"No iba a dejar a su hijo atrás. Pasara lo que pasara", contó White al Post. "Es muy duro. Es como si una tonelada de ladrillos me hubiera caído encima", agregó.

Victor Shaw

Victor Shaw se quedó para tratar de salvar su casa de las llamas del incendio Eaton. Después de que arrasara su barrio, encontraron su cuerpo sosteniendo una manguera de jardín.

Shari Shaw intentó que su hermano de 66 años evacuara con ella el martes por la noche cuando el fuego se acercaba a la casa en la que vivían juntos, pero él le dijo que quería quedarse y tratar de combatir el fuego, contó la mujer al canal local KTLA.

“Cuando volví a entrar y grité su nombre, no me respondió y tuve que salir porque las brasas eran muy grandes y volaban como una tormenta de fuego. Tuve que salvarme”, dijo. “Miré hacia atrás y la casa estaba empezando a arder en llamas y tuve que irme”.

Un amigo de la familia, Al Tanner, dijo a KTLA que al parecer Shaw había muerto intentando salvar la casa que sus padres tuvieron durante casi 55 años.

Annette Rosilli

Annette Rossilli, de 85 años, no quiso evacuar junto a sus vecinos y prefirió quedarse en su casa de Pacific Palisades con sus mascotas: su perro, su canario, sus dos loros y su tortuga, reportó CNN, citando a Luxe Homecare, la empresa que le brindaba atención domiciliaria tres veces por semana.

El miércoles, los bomberos encontraron el cuerpo de Rossilli en su automóvil. Según Luxe Homecare, era una persona amable, amigable y agradecida, que tenía muchos amigos en la comunidad.

Rodney Nickerson

Rodney Nickerson, un residente de Altadena de 82 años, murió en su cama después de quedarse atrás porque sintió que estaría bien esperando en casa, dijo su hija, Kimiko Nickerson.

Kimiko, quien habló con KTLA, dijo que su padre había visto una buena cantidad de incendios a lo largo de las décadas. “Estaba juntando algunas cosas, empacando un poco en su auto, y dijo que iba a juntar sus cosas, pero que también se quedaría aquí (…) que sentía que esto iba a pasar y que él estaría aquí”, contó.

Erliene Kelley

Cuando el incendio Eaton comenzó a propagarse el martes por la noche, Erliene Kelley, de 83 años, no quería evacuar porque los incendios anteriores nunca habían llegado a su casa de Altadena.

“Ella estaba decidida a quedarse”, dijo su nieta Briana Navarro al diario Los Angeles Times. “Mi esposo le seguía preguntando si estaba segura, si no quería venir con nosotros”.

Después de mudarse de Monmouth, Illinois, Kelley y su difunto esposo, Howard, compraron su casa a fines de la década de 1960 y criaron a dos hijos allí. Navarro dijo que ella, su esposo y sus dos hijos se mudaron con su abuela después de la muerte de su abuelo. Su padre, que vive a 10 minutos de distancia, también intentó convencer a su abuela de que se fuera. Pero ella se negó.

Navarro y su familia, así como su padre, evacuaron la zona tras recibir órdenes de hacerlo. Ella se mantuvo en contacto constante con su abuela por mensajes de texto, dijo.

El servicio se cortó en un momento dado, pero su abuela envió un último mensaje de texto a su padre en mitad de la noche diciendo que la evacuarían.

Cuando su padre fue a ver cómo estaba su casa al día siguiente, no quedaba nada más que escombros. La policía confirmó el viernes que su abuela había fallecido.

Rory Callum Sykes

Rory Callum Sykes, de Australia, había sido una de las estrellas de la serie de televisión británica de 1998 'Kiddy Kapers'. Vivía con su familia en una finca de Malibú, California.

El joven de 32 años estaba en la parcela de 17 acres de la familia, en donde tenía su propia cabaña, cuando el incendio Palisades quemó la propiedad el pasado miércoles 8 de enero.

Su madre, Shelley Sykes, describió a su hijo "hermoso" y "maravilloso" y dijo que estaba "totalmente desconsolada" por su muerte. Rory era ciego de nacimiento y tenía parálisis cerebral. Se hizo famoso también por sus inspiradores discursos sobre superar la discapacidad.

"Dijo, 'mamá, déjame' y ninguna madre puede dejar a su hijo. “Tengo un brazo roto, no podía levantarlo ni moverlo”, dijo Sykes al canal 10 News First de Australia. “Superó muchas cosas con cirugías y terapias para recuperar la vista y poder aprender a caminar. A pesar del dolor, todavía estaba entusiasmado por viajar por el mundo conmigo desde África hasta la Antártida”, escribió Shelley Sykes en X.

Randall Miod

Randall 'Randy' Miod, de 55 años, murió en su casa en la playa de Malibu, en la que había vivido por décadas.

“(Su casa) era su posesión más preciada. Esa es la única casa que alguna vez tuvo”, dijo a CNN su madre, Carol Smith. “Se sentía tan bendecido de poder vivir en Malibú. Ese era su sueño hecho realidad porque había estado surfeando desde que era un adolescente”.

Miod tenía una política de puertas abiertas en la que los amigos entraban y salían constantemente de la casa de estilo granero rojo construida en 1924, dijo la madre.

“Era una especie de imán para la gente. Y la gente lo amaba y él amaba a la gente. Era una persona muy amable”, dijo Smith. “Siempre había una fiesta, dondequiera que Randy iba, había una fiesta”, agregó.

“Había pasado por tantos de estos incendios y había salido ileso. Creo que pensó que podía hacerlo de nuevo”, dijo Smith. “Ahora que me doy cuenta de cuántos recuerdos tenía en esa casa, puedo entender por qué no quería irse”.

Dalyce Curry

Daylce Curry, de 95 años, murió en su casa de Altadena, destruida por el incendio Eaton.

Curry, conocida por sus amigos y familiares com 'Momma D', fue actriz y trabajó como extra durante varias décadas. Salió en películas como 'Los 10 mandamientos', 'The Blues Brothers' y 'Lady Sings the Blues'.

Su nieta fue la última persona que la vio con vida. La dejó en su casa poco antes de que se produjera el incendio. "Fue una devastación total", dijo a ABC News tras volver a la destruida casa de su abuela. "Todo había desaparecido, excepto su Cadillac azul".

Arthur Simoneau

Arthur Simoneau, de 69 años, fue durante cuatro décadas piloto de ala delta. Murió en el incendio de Palisades mientras intentaba salvar su casa en Topanga, según un reporte de BBC, que cita a sus seres queridos.

Amigos y vecinos rindieron homenaje a quien recordaron como un pilar de la comunidad en la que vivía, y una figura "enérgica".

"Arthur era el tipo de persona que, una vez que se proponía algo, no podías convencerlo de que no lo hiciera", dijo al LA Times Steve Murillo, un antiguo amigo y compañero del pilotaje de ala delta.

Según Murillo, Simoneau estaba regresando de un viaje de esquí cuando escuchó que su casa estaba bajo una orden de evacuación. Entonces decidió ir hasta allí para ver si podía salvarla.

Las autoridades encontraron su cuerpo cerca de la puerta de su casa el jueves pasado, informó BBC News.

Charles Mortimer

El médico forense del condado de Los Ángeles identificó a Charles Mortimer como una de las víctimas del incendio Palisades.

El hombre de 84 años murió en un hospital de la zona el pasado 8 de enero y las causas de muerte, según la oficina del forense fue un infarto agudo al miocardio, lesiones térmicas, efectos por inhalación de humo y aterosclerosis de la arteria coronaria.