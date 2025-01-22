Los peligros del nuevo incendio forestal en Los Ángeles que quemó 5,000 acres en solo dos horas

Video Nuevo incendio en California consume más de 5,000 acres en dos horas: miles de personas fueron evacuadas

El área de Los Ángeles enfrenta un nuevo incendio forestal que se inició el miércoles en la mañana cerca de 40 millas al noroeste de la ciudad y que, dos horas después, ya había consumido 5,000 acres, según Cal Fire, la agencia estatal encargada de la lucha contra los incendios forestales.

El llamado incendio Hughes, comenzó cerca de las 11:00 am cerca del lago Castaic, causando el cierre de escuelas y negocios y obligado la evacuación de miles de residentes del área.

PUBLICIDAD

El nuevo fuego ocurre poco más de dos semanas después de que dos incendios, Palisades y Eaton, causarán muerte y estragos en vastas áreas del condado de Los Ángeles.

Los Ángeles nuevamente en peligro

A principios de la tarde del miércoles unos 19,000 residentes estaban bajo órdenes de evacuación mientras que cerca de 15,000 estaban bajo aviso de evacuación, según el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

Las salidas de la Interestatal 5, una importante arteria que va de norte a sur, se cerraron a medida que las llamas avanzaban por las cimas de las colinas y descendían hacia los cañones boscosos. Los equipos en tierra y en aviones que arrojaban agua intentaron evitar que el fuego, impulsado por el viento, cruzara la interestatal y se dirigiera a Castaic, donde se ordenaron las evacuaciones.

Para complicar la situación, los bomberos siguen luchando con los remanentes de los incendios Eaton y Palisades, los cuales aún no han podido ser extinguidos completamente, poniendo aún más a prueba los recursos para combatir fuegos del área.

Brigadas de varias comunidades aledañas, incluyendo los cuerpos de bomberos de las ciudades Beverly Hills, Culver City y Santa Mónica, fueron desplegadas para ayudar a combatir el creciente incendio Hughes.

Aeronaves del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles arrojaron sustancias retardantes de fuego para evitar la propagación de las llamas, en medio de ráfagas de viento que han alcanzado las 30 millas por hora y condiciones secas que favorecen la extensión del área de los incendios.

PUBLICIDAD

“Hemos desplegado recursos estatales contra el incendio Hughes en el Bosque Nacional Ángeles para ayudar en la respuesta federal”, dijo el gobernador de California Gavin Newsom en X, agregando que, “seguiremos monitoreando la situación de cerca y proporcionaremos al gobierno federal todo lo que necesite para extinguir este incendio”.

Con información de The Associated Press.

Vea también: