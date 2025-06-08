Protestas contra ICE en Los Ángeles: se intensifican tras el despliegue de cientos de efectivos de la Guardia Nacional

Video Máxima tensión en Los Ángeles por despliegue de tropas de la Guardia Nacional tras arrestos de ICE

Los choques se dieron en el tercer día de protestas en contra de la ofensiva migratoria de Trump en la ciudad, donde arreció la ira y temor de residentes con la llegada de unos 300 miembros de la Guardia Nacional.

PUBLICIDAD

Hacia el mediodía ya había congregadas cientos de personas frente al Centro Metropolitano de Detención, en el centro de Los Ángeles, donde fueron llevados algunos de los detenidos en los operativos que detonaron las protestas. "Les debe dar verguenza" y "váyanse a casa", gritaron algunos de los manifestantes a los guardias que se enfilaron hombro con hombro portando escudos y armas largas.

En un momento, un video mostró a policías uniformados disparando botes llenos de humo mientras avanzaban por la calle, obligando a los manifestantes a retirarse tras declarar "ilegal" esa manifestación.

Parte de los manifestantes se movilizaron entonces a la autopista 101 y algunos fueron detenidos. Durante una transmisión en vivo de medios locales se pudo observar a por lo menos cinco personas siendo esposadas y transportadas en una patrulla.

Mientras que dos agentes resultaron heridos después de que dos motociclistas intentaron pasar por un cerco de seguridad, informó la policía de Los Ángeles. "Ambos motociclistas fueron detenidos. Los agentes están siendo atendidos en el lugar por personal médico", agregaron las autoridades.

La presencia de la Guardia Nacional "azuza las tensiones" en la ciudad, de acuerdo con una carta enviada por el gobernador Gavin Newsom en la tarde del domingo. Pidió formalmente retirar la Guardia Nacional en lo que catalogó como una "violación grave de la soberanía estatal".

Trump dijo que el despliegue de la Guardia Nacional fue necesario porque Newsom y otros demócratas fallaron en contener las protestas contra los agentes migratorios.

PUBLICIDAD

Parece ser el primer despliegue en décadas de miembros de la Guardia Nacional sin que un gobernador lo haya solicitado. También representa una escalada contra quienes intenten frenar la maquinaria de detenciones y deportaciones "masivas" de Trump.

Un despliegue de la Guardia Nacional tras dos días de protestas

El despliegue se produjo tras dos días de protestas que comenzaron el viernes en el centro de Los Ángeles y se extendieron el sábado a Paramount, una ciudad mayormente latina en el sur de la ciudad, y la vecina Compton.

El sábado, cuando los agentes federales establecieron una zona de reagrupamiento cerca de un Home Depot en Paramount, los manifestantes intentaron bloquear los vehículos de la Patrulla Fronteriza y algunos lanzaron piedras y trozos de cemento. En respuesta, los agentes antidisturbios lanzaron gases lacrimógenos.

La tensión arreció tras una serie de redadas llevadas a cabo por las autoridades de inmigración el día anterior, cuando el número de detenciones de inmigrantes en la ciudad durante toda la semana superó el centenar.

Video Protestas en Los Ángeles: de los arrestos de ICE que las detonaron al despliegue de la Guardia Nacional



Un destacado dirigente sindical fue detenido mientras protestaba y acusado de obstaculizar el cumplimiento de la ley.

Las recientes protestas siguen siendo mucho menores que los acontecimientos pasados que han llevado a la Guardia Nacional a Los Ángeles, incluidos los disturbios de Watts y Rodney King, y las protestas de 2020 contra la violencia policial, en las que Newsom solicitó la asistencia de tropas federales.

La última vez que la Guardia Nacional fue activada sin el permiso de un gobernador fue en 1965, cuando el presidente Lyndon B. Johnson envió tropas para proteger una marcha por los derechos civiles en Alabama, según el Centro Brennan para la Justicia.

PUBLICIDAD

Trump dice que aplicará la "ley y orden" de manera severa

En su directiva del sábado, Trump invocó una disposición legal que le permite desplegar miembros del servicio federal cuando hay "una rebelión o peligro de rebelión contra la autoridad del gobierno de Estados Unidos". Dijo que había autorizado el despliegue de 2,000 miembros de la Guardia Nacional.

Este domingo, Trump dijo a los periodistas mientras se preparaba para abordar el Air Force One en Morristown, Nueva Jersey, que había "gente violenta" en Los Ángeles "que no va a salirse con la suya".

Cuando se le consultó si planeaba enviar tropas estadounidenses a Los Ángeles, Trump respondió de forma ambigua: "Vamos a tener tropas en todas partes. No vamos a dejar que esto le ocurra a nuestro país. No vamos a dejar que nuestro país sea destrozado como sucedió con (Joe) Biden".

Trump también dijo que los funcionarios de California que trate de bloquear los esfuerzos para las deportaciones podrían enfrentar cargos. "Si los funcionarios se interponen en el camino de la ley y el orden, sí, se enfrentarán a cargos", dijo Trump.

Newsom llamó a Trump el viernes por la noche y hablaron durante unos 40 minutos, según la oficina del gobernador. No estaba claro si hablaron el sábado o el domingo.

Hubo confusión sobre el momento exacto en el que llegaron los miembros de la Guardia Nacional a Los Ángeles. Poco antes de la medianoche del sábado, Trump saludó a la Guardia Nacional por "un trabajo bien hecho". Pero una hora después, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo que los efectivos todavía no habían llegado.

PUBLICIDAD

El secretario de Defensa amenaza con desplegar a los marines

En un comunicado emitido este domingo, la secretaria adjunta de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, acusó a los políticos y manifestantes de California de "defender a los atroces delincuentes extranjeros ilegales a expensas de la seguridad de los estadounidenses", reiterando la narrativa que el gobierno usa para retratar a todos los inmigrantes indocumentados como criminales.

"En lugar de amotinarse, deberían dar las gracias cada día a los agentes del ICE que se levantan y hacen que nuestras comunidades sean más seguras", añadió McLaughlin.

En una señal del enfoque agresivo de la administración, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, también amenazó con desplegar infantes de marina en servicio activo "si continúa la violencia" en la región.

El senador por Vermont Bernie Sanders dijo que la orden de Trump reflejaba a "un presidente moviendo a este país rápidamente hacia el autoritarismo" y "usurpando los poderes del Congreso de Estados Unidos".