Varios heridos en una base militar estadounidense en Irak tras un ataque con cohetes: reportes

El ataque se produce en un momento en que las tensiones en Oriente Medio están en aumento después que Israel matara la semana pasada a un alto mando de Hezbolá en el Líbano y al principal dirigente político de Hamas en Irán.

Por:
Univision y Agencias
Video ¿El asesinato de Ismail Haniyeh acaba con las posibilidades de un acuerdo de paz entre Israel y Hamas?

Varios miembros del personal estadounidense de una base militar en Irak resultaron heridos en un presunto ataque con cohetes, reportaron medios locales.

Funcionarios de defensa estadounidenses confirmaron a las agencias AP y AFP, así como a la cadena de CNN que las tropas de la base aérea de Al Asad aún estaban evaluando los daños.

"Hubo un presunto ataque con cohetes hoy contra las fuerzas estadounidenses y de la coalición" en la base, dijo un portavoz de Defensa estadounidense. "Los primeros indicios apuntan a que varios miembros del personal estadounidense resultaron heridos".

“El personal de la base está llevando a cabo una evaluación de los daños tras el ataque" y se proporcionarán actualizaciones a medida que se disponga de más información, añadió el portavoz en una declaración para AFP.

Ningún grupo ha reivindicado la autoría, de acuerdo con la agencia AP.

El ataque se produce en un momento en que las tensiones en Oriente Medio están en aumento después que Israel matara la semana pasada a un alto mando de Hezbolá, en el Líbano, y al principal dirigente político de Hamas, en Irán.

Aumentan los ataques contra bases estadounidenses

En las últimas semanas, las milicias iraquíes respaldadas por Irán han reanudado los ataques contra bases que albergan fuerzas estadounidenses en Irak y Siria, tras una pausa de varios meses.

Este el último de una serie de ataques dirigidos contra la base de Al Asad, en el oeste de Irak, que acoge a tropas estadounidenses, así como a personal de la coalición liderada por Estados Unidos contra el grupo yihadista Estado Islámico.

Las matanzas, en las que tanto Irán como Hezbolá han prometido tomar represalias, forman parte de la serie más grave de atentados de "ojo por ojo" que ya habían aumentado el temor a una conflagración regional derivada de la guerra de Gaza.

El "Eje de Resistencia" contra Israel, alineado con Irán, que también incluye a grupos iraquíes y a los huthis de Yemen, ya se ha visto arrastrado a esta guerra de casi 10 meses.

El ataque con cohetes del lunes se produjo después de que la semana pasada las fuerzas estadounidenses llevaran a cabo un ataque contra combatientes que intentaban lanzar drones considerados una amenaza para las tropas estadounidenses y aliadas, según informó un funcionario estadounidense a AFP.

El ataque, que según fuentes iraquíes causó cuatro muertos, fue el primero de las fuerzas estadounidenses en Irak desde febrero.

Recientemente se han producido dos ataques contra bases que albergan fuerzas estadounidenses y aliadas en Irak: el 16 y el 25 de julio.

Bagdad ha intentado calmar las tensiones en Oriente Medio

En enero, un ataque con drones atribuido a la Resistencia Islámica mató a tres soldados estadounidenses en una base de Jordania. En represalia, las fuerzas estadounidenses lanzaron docenas de ataques contra combatientes apoyados por Teherán en Irak y Siria.

Desde entonces, los ataques contra las tropas estadounidenses han cesado en gran medida.

Bagdad ha intentado calmar las tensiones, entablando conversaciones con Washington sobre el futuro de la misión de la coalición liderada por Estados Unidos en Irak, ante la exigencia de retirada de los grupos apoyados por Irán.

El ejército estadounidense tiene unos 2,500 soldados en Irak y 900 en Siria.

Video Las imágenes tras el bombardeo de EEUU a objetivos en Irak
