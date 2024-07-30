Israel dice que "eliminó" al comandante de mayor rango de Hezbolá en un bombardeo "selectivo" en Beirut

Video Netanyahu se reúne con Biden en la Casa Blanca tras su desafiante discurso ante el Congreso de EEUU

El ejército israelí aseguró este martes que mató en un bombardeo en Beirut, Líbano, al comandante militar de mayor rango de Hezbolá, a quien atribuye la muerte de un grupo de jóvenes en un ataque con cohetes el sábado en los anexados Altos del Golán.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron en un comunicado que "habían eliminado" al "comandante militar de mayor rango de la organización terrorista Hezbolá”.

De confirmarse, se trataría de Fu’ad Shukr, el asesor principal del líderde Hezbolá, Hassan Nasrallah.

Shukr servía además en el órgano militar más alto del grupo, el llamado Consejo de la Jihad.

Al menos otra persona murió y varias más resultaron heridas en el ataque, según la agencia de noticias estatal libanesa NNA. Los heridos, incluidos algunos con heridas graves, fueron trasladados a hospitales cercanos.

"El ejército israelí realizó un ataque selectivo en Beirut contra el comandante responsable del asesinato de niños de Majdal Shams y otros numerosos civiles israelíes", declaró el cuerpo armado en un comunicado antes.

En el ataque de Hezbolá murieron 12 jóvenes en un campo de fútbol en una localidad drusa.

Israel ha culpado del ataque con cohetes en la ciudad de Majdal Shams al grupo militante libanés Hezbolá y prometió responder "con dureza". Por su parte, el grupo ha negado cualquier papel en el ataque del sábado.

“Hezbolá cruzó una línea roja”, publicó el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, en la plataforma X poco después del ataque de respuesta este martes.

Las Fuerza de Defensa Israelíes (FDI) informaron también en X que “por el momento, no hay cambios en las directrices defensivas del Mando del Frente Interior. Si se introduce algún cambio, se publicará una actualización”.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano informó de que el ataque aéreo en el suburbio del sur de Beirut se llevó a cabo con un avión no tripulado que lanzó tres cohetes.

El ataque aéreo en Beirut causó daños en varios edificios

Un funcionario de Hezbolá y el canal de televisión del grupo dijeron que un ataque aéreo israelí alcanzó el bastión de Hezbolá al sur de Beirut el martes por la noche, causando daños.

El ataque alcanzó un edificio de apartamentos situado junto a un hospital, derrumbando la mitad del edificio atacado. El hospital sufrió daños menores, mientras que las calles circundantes quedaron sembradas de escombros y cristales rotos.

Después del bombardeo paramédicos sacaron a varios heridos de los edificios dañados.

Un residente del suburbio que estaba en casa, a unos 650 pies, cuando se produjo el atentado dijo que el polvo de la explosión “lo cubrió todo”, y que los cristales del apartamento de su hijo estaban rotos.

¿Qué se sabe de las muertes tras el ataque?

Aunque el ataque aéreo contra el barrio de Haret Hreik, en el sur de Beirut, causó daños en varios edificios, no quedó claro de inmediato si algún funcionario de Hezbolá fue alcanzado, dijo a AP un funcionario de Hezbolá bajo condición de anonimato.

Otra fuente cercana a Hezbolá dijo a AFP que el bombardeo israelí mató a dos personas.

"Dos personas murieron en el ataque israelí", dijo la fuente, que pidió el anonimato, tras haber declarado que el bombardeo estaba dirigido contra un "comandante" del movimiento islamista.

Mientras que la agencia EFE reporta que al menos una mujer murió y varias personas resultaron heridas, algunas de ellas en estado crítico, de acuerdo con información de la Agencia Nacional de Noticias libanesa.

La frontera entre Israel y Líbano vive un intercambio de fuego desde octubre, que ha cobrado la vida de más de 560 personas, la mayoría en el lado libanés y en las filas de Hézbola.

La última vez que Israel atacó Beirut fue en enero, cuando un ataque aéreo mató a Saleh Arouri, alto cargo de Hamas. Era la primera vez que Israel atacaba Beirut desde la guerra de 34 días entre Israel y Hezbolá en el verano de 2006.

