"Extremadamente peligroso": ola de reacciones en el mundo tras ataques de EEUU a objetivos proiraníes en Irak y Siria

Video Las imágenes tras el bombardeo de EEUU a objetivos en Irak

Al menos 23 combatientes proiraníes murieron en el este de Siria, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH). En Irak, el gobierno reportó 16 muertos, entre ellos civiles.

Estados Unidos indicó haber llevado a cabo estos bombardeos a fuerzas de élite iraníes y grupos respaldados por Irán en respuesta al ataque del 28 de enero en una base en Jordania, cerca de la frontera siria.

Ola de críticas: "Más leña al fuego" en Medio Oriente

Las acciones militares fueron criticadas por autoridades de los países objetivos de los ataques pero también por Rusia, Irán y el grupo palestino Hamas. Además, valió una advertencia de la diplomacia europea.

Las represalias estadounidenses contribuyen a "avivar el conflicto en Medio Oriente de forma extremadamente peligrosa", reaccionó la cancillería siria.

Bagdad denunció una "violación de la soberanía iraquí", y anunció que convocará al encargado norteamericano para notificarle su protesta.

Irán, el rival de Estados Unidos e Israel de mayor perfil en la región, condenó los bombardeos y los tildó de "error estratégico". Irán advirtió que podrían "agravar las tensiones y la inestabilidad en la región".

El movimiento palestino Hamas afirmó por su lado que los ataques de Estados Unidos no hacen más que echar "más leña al fuego" en Medio Oriente, y que Washington será "responsable de las consecuencias".

Y la diplomacia rusa acusó a Estados Unidos de "sembrar el caos y la destrucción" en Oriente Medio.

Mientras tanto, Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, advirtió que todos debemos "evitar una escalada" en Medio Oriente y hacer lo máximo para que la situación allí no se vuelva "explosiva".

Un polvorín en Medio Oriente

En total, las fuerzas estadounidenses atacaron 85 objetivos en siete puntos diferentes, cuatro en Siria y tres en Irak. La operación duró unos treinta minutos y fue "un éxito", declaró la Casa Blanca, que reiteró que no quiere una "guerra" con Irán.

"Estados Unidos no busca conflictos en Oriente Medio ni en ningún otro lugar del mundo. Pero que todos aquellos que quieran hacernos daño sepan: si haces daño a un estadounidense, responderemos", advirtió el presidente Joe Biden.



"Nuestra respuesta comenzó hoy. Continuará en el momento y en los lugares que elijamos", aseguró el mandatario.

Los funcionarios iraquíes han intentado entre bastidores controlar a las milicias pro iraníes, al tiempo que condenaron los ataques de Estados Unidos como una violación de la soberanía y pidieron la salida de los soldados estadounidenses en el país como parte de una coalición para luchar contra el Estado Islámico.

Una de las principales milicias respaldadas por Irán, Kataib Hezbollah, dijo que suspendería los ataques contra las tropas estadounidenses.

Mientras tanto, el sábado, el Comando Central del Ejército estadounidense reconoció que había tenido una serie de escaramuzas en el Mar Rojo y el Golfo de Adén con los rebeldes hutíes de Yemen.

Desde mediados de octubre, más de 165 ataques con drones y cohetes han tenido como objetivo a las fuerzas estadounidenses desplegadas con la coalición antiyihadista en Irak y Siria, pero ningún militar estadounidense había muerto hasta el ataque del 28 de enero en Jordania.

Reivindicados en su mayor parte por una nebulosa de combatientes de grupos proiraníes que se autodenominan "Resistencia Islámica en Irak", estos ataques se han multiplicado desde el inicio de la guerra en Gaza el 7 de octubre entre el movimiento palestino Hamás e Israel, estrecho aliado de Estados Unidos.

El gobierno de Biden advirtió que las represalias serán múltiples, contra distintos objetivos y escalonadas en el tiempo.

Según Allison McManus, del Center for American Progress, los ataques suponen una "escalada significativa", pero no tendrán mucho impacto. "No hemos visto que ataques de represalias similares hayan tenido un efecto de freno", señaló la experta.

Soldados estadounidenses en Siria e Irak

Estos ataques estadounidenses causaron "la muerte de varios civiles y soldados, así como heridos y daños importantes", indicó el Ejército sirio en un comunicado. El OSDH dio una versión diferente, afirmando que entre los 23 fallecidos había nueve combatientes sirios y seis iraquíes, y ningún civil.

"La ocupación de ciertas partes del territorio sirio por las fuerzas norteamericanas no puede continuar más", denunciaron las fuerzas armadas de Siria.

Video Tribunal de la ONU pide a Israel "medidas efectivas" en Gaza para evitar actos de genocidio: no pide alto al fuego



Unos 900 soldados estadounidenses están desplegados en Siria y otros 2,500 en el vecino Irak como parte de una coalición internacional creada para combatir al grupo Estado Islámico (EI), que hace casi diez años llegó a controlar amplias zonas de ambos países.

La derrota del grupo EI fue anunciada en 2019 en Siria y en 2017 en Irak, pero la coalición se mantuvo para luchar contra células yihadistas que siguen llevando a cabo ataques.

El Ejército estadounidense entró en acción poco después de la llegada a su suelo de los restos mortales de los tres militares fallecidos en Jordania, acto solemne al que asistió el presidente Biden.

