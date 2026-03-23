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Accidente en LaGuardia: Muertos y heridos por choque de avión de Air Canada

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó que LaGuardia estará cerrado hasta las 2 pm de este lunes 23 de marzo, mientras que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investiga las causas del accidente.

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Por:N+ Univision
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Video Así fue la comunicación previa al choque entre avión de Air Canada y camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia

En la noche del domingo 22 de marzo del 2026, un avión Air Canada Express y un camión de la Autoridad Portuaria en el Aeropuerto LaGuardia ( LGA) chocaron, dejando a personas heridas y muertas.

De acuerdo con el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, LaGuardia estará cerrado hasta las 2 pm, hora local, mientras que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investiga las causas del accidente.

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Debido al cierre del aeropuerto, cientos de vuelos fueron cancelados o suspendidos.

Así quedó el camión contra el que chocó el avión de Air Canada Express, el 22 de marzo de 2026.
Así quedó el camión contra el que chocó el avión de Air Canada Express, el 22 de marzo de 2026.
Imagen Seth Wenig/AP

¿Cuántos heridos y muertos hubo tras el accidente?

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Según Sean Duffy, hasta la mañana de este lunes se confirmó que más de una docena de personas resultaron heridas de los 72 pasajeros y 4 miembros de la tripulación de Air Canada Express y ambos pilotos fallecieron. También dos bomberos de la Autoridad Portuaria sufrieron heridas graves.

El secretario de Transporte expresó que seguirán compartiendo actualizaciones tan pronto como se pueda.

Video Por choque de avión y camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia, cancelan 300 vuelos

Fotos y videos de la escena mostraron graves daños

En las fotos se puede ver que la parte delantera de la aeronave estaba destruida y que la cabina quedó totalmente deshecha y a un lado estaba un vehículo de emergencia dañado.

Antes del trágico accidente, se escuchó al controlador del tráfico aéreo en una transmisión de radio diciendo “Deténgase, camión 1, deténgase”, para después avisarle a otra nave que no aterrizara.

Vista aérea del accidente en LaGuardia, luego de que un avión de Air Canada Express chocó contra un camión.
Vista aérea del accidente en LaGuardia, luego de que un avión de Air Canada Express chocó contra un camión.
Imagen Seth Wenig/AP

Después del accidente, 40 pasajeros y tripulantes fueron llevados a hospitales, en donde algunos tenían lesiones graves, pero la mayoría los dieron de alta este lunes.

Video Caos en aeropuertos: Escasez de mecánicos podría afectar más la operación de vuelos en el país

LaGuardia fue el 19 aeropuerto más concurrido en 2024

De acuerdo con la base de datos de FAA de 2025, LaGuardia fue el aeropuerto más concurrido en el año 2024, entre los 500 de Estados Unidos. Más de 16 millones de pasajeros embarcaban ahí.

Este aeropuerto se inauguró en el año 1939, contando con más de 200 hectáreas, siendo uno de los principales lugares donde los nacionales hacen sus viajes de turismo y de negocios.


ALM

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