world

Se estrella avión privado en Aeropuerto de Bangor, Maine en EEUU

Hasta el momento se desconoce el número de víctimas mortales y lesionados

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Mayra Flores defiende el actuar de los agentes de ICE tras muerte de Alex Pretti y rechaza protestas

La noche de este domingo 25 de enero se reportó un accidente aéreo en el Aeropuerto Internacional de Bangor, en el estado de Maine. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número de víctimas ni han proporcionado información detallada sobre el incidente

Relacionado

In a war of attrition the supply of ammunition is vital in determining the outcome of Putin's invasion of Ukraine
9 mins

In a war of attrition the supply of ammunition is vital in determining the outcome of Putin's invasion of Ukraine

World
Who blew it up? The mystery behind the Nord Stream pipeline explosions
6 mins

Who blew it up? The mystery behind the Nord Stream pipeline explosions

World
A third of all fish is turned into something you never heard of
4 mins

A third of all fish is turned into something you never heard of

World
How the high-seas became a metaphor for freedom
4 mins

How the high-seas became a metaphor for freedom

World
Slavery is not gone, is at sea
3 mins

Slavery is not gone, is at sea

World
The discovery of the world’s largest illegal fishing fleet
3 mins

The discovery of the world’s largest illegal fishing fleet

World
How the mystery of a massacre at sea ultimately led to a conviction
3 mins

How the mystery of a massacre at sea ultimately led to a conviction

World
Arrival of longer-range U.S. artillery keeps Ukraine in the fight, experts say
7 mins

Arrival of longer-range U.S. artillery keeps Ukraine in the fight, experts say

World
Sanctions on Russia slow to bite as experts call for tougher “package” to end Putin's war
8 mins

Sanctions on Russia slow to bite as experts call for tougher “package” to end Putin's war

World
Can Russia be forced to pay for the cost of the war in Ukraine with frozen assets?
7 mins

Can Russia be forced to pay for the cost of the war in Ukraine with frozen assets?

World

De acuerdo con reportes preliminares, un jet Bombardier Challenger 650 despegó poco después de que otra aeronave aterrizara; sin embargo, no logró completar la maniobra correctamente. Testigos señalaron que el avión apenas se elevó, comenzó a presentar vibraciones, se volcó sobre su techo y posteriormente se incendió. Equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar para atender la situación.

PUBLICIDAD


Informaciòn en desarrollo...