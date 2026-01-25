Se estrella avión privado en Aeropuerto de Bangor, Maine en EEUU
Hasta el momento se desconoce el número de víctimas mortales y lesionados
La noche de este domingo 25 de enero se reportó un accidente aéreo en el Aeropuerto Internacional de Bangor, en el estado de Maine. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número de víctimas ni han proporcionado información detallada sobre el incidente
De acuerdo con reportes preliminares, un jet Bombardier Challenger 650 despegó poco después de que otra aeronave aterrizara; sin embargo, no logró completar la maniobra correctamente. Testigos señalaron que el avión apenas se elevó, comenzó a presentar vibraciones, se volcó sobre su techo y posteriormente se incendió. Equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar para atender la situación.
Informaciòn en desarrollo...