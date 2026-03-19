Noticias Un avión de Alaska Airlines con 171 pasajeros estuvo a punto de colisionar con una aeronave de FedEx en NY; investigan incidente aéreo La noche del martes, el avión comercial tuvo que abortar el aterrizaje porque el avión de carga ya tenía la autorización de hacerlo y las pistas se cruzaban; estuvieron a unos 100 metros de distancia.

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Autoridades federales de aviación en Estados Unidos iniciaron una investigación este jueves 19 de marzo de 2026 tras un incidente ocurrido la noche del martes en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, donde un avión comercial y uno de carga estuvieron cerca de colisionar en pistas que se cruzan.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) analizan lo sucedido, ya que pudo terminar en una tragedia.

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De acuerdo con la FAA, el vuelo 294 de Alaska Airlines, un Boeing 737 procedente de Portland, recibió la instrucción por parte de la torre de control de realizar una maniobra de aterrizaje frustrado.

Esto quiere decir que recibió la orden de abortar su aproximación a la pista para volver a intentarlo, debido a que el vuelo 721 de FedEx, un Boeing 777 que llegaba desde Memphis, ya tenía autorización para aterrizar en una pista que cruzaba con la otra.

La NTSB detalló que el avión de Alaska Airlines pasó por encima de la aeronave de carga durante la maniobra en este concurrido aeropuerto del área de Nueva York.

En sus posicionamientos, Alaska Airlines señaló que la tripulación actuó conforme a los protocolos y destacó que sus pilotos están entrenados para ejecutar este tipo de maniobras.

Por su parte, FedEx aseguró que su aeronave siguió las indicaciones del control de tráfico aéreo y logró aterrizar sin contratiempos.

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¿Cuántos pasajeros estuvieron en riesgo?

El avión comercial involucrado, el vuelo 294 de Alaska Airlines, transportaba 171 pasajeros y 6 miembros de la tripulación, de acuerdo con información confirmada por la aerolínea y difundida por Associated Press (AP).

En contraste, el avión de FedEx era una aeronave de carga, por lo que no llevaba pasajeros, únicamente su tripulación, cuyo número no fue detallado públicamente.

Sobre la cercanía entre ambas aeronaves, datos preliminares de radar indican que la separación fue extremadamente reducida. El avión de Alaska Airlines pasó por encima del de FedEx durante la maniobra de aterrizaje frustrado, en un momento en el que ambos se encontraban en aproximación a pistas que se cruzan dentro del aeropuerto de Newark.

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Estimaciones señalan que la distancia entre los dos aviones fue de aproximadamente 300 a 325 pies (menos de 100 metros), lo que confirma que se trató de un incidente de alto riesgo, aunque sin colisión. Este nivel de proximidad es considerado inusualmente cercano en operaciones aéreas comerciales y explica por qué el caso está bajo investigación federal.