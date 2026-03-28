Noticias Artemis II despega a la Luna y tú puedes ser parte: descubre qué astronauta serías con el test de la NASA Mientras llega el gran día, ahora puedes vivir una experiencia diferente: descubrir qué rol tendrías dentro de esta histórica misión espacial de la NASA y armar tu propia tripulación



Video Rumbo a la Luna: La misión Artemis II prepara su histórico vuelo. ¿Cuándo es el gran día?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos ( NASA, por sus siglas en inglés) está cada vez más cerca de hacer historia con la misión Artemis II hacia la Luna, cuyo lanzamiento está programado para el 1 de abril de 2026.

Esta misión marcará un momento clave al ser la primera prueba con tripulación que sobrevolará la Luna en décadas. Pero mientras llega el gran día, ahora puedes vivir una experiencia diferente: descubrir qué rol tendrías dentro de esta histórica misión espacial.

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¿Qué astronauta de Artemis eres?

Como parte de la emoción rumbo a Artemis II, la NASA lanzó un entretenido cuestionario titulado “Which Artemis Astronaut Are You?” (¿Qué astronauta de Artemis eres?). A través de diez preguntas sencillas sobre tu personalidad, estilo de vida y motivaciones, podrás conocer qué miembro de la tripulación serías.

El test está disponible en su sitio oficial o directamente en https://www.nasa.gov/artemisquiz/ y es muy fácil de completar. Al finalizar, obtendrás un resultado que podrás compartir en redes sociales con el hashtag #NASAMoonCrew.

Tripulación de Artemis II

La misión estará integrada por cuatro astronautas que pondrán a prueba tecnologías clave como el cohete Space Launch System y la nave Orion. El equipo está liderado por el comandante Reid Wiseman, acompañado por el piloto Victor Glover.

También participan la especialista de misión Christina Hammock Koch y el especialista Jeremy Hansen, quienes trabajarán en conjunto para ejecutar diversas pruebas en esta ambiciosa misión.

Arma tu propia tripulación a la Luna

Una vez que completes el quiz, podrás compartir tu resultado con amigos y familia. Es la oportunidad perfecta para comparar perfiles y crear tu propia tripulación de la NASA rumbo a la Luna.

Aunque no despegarás físicamente, este test de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio te acerca, de forma divertida, a una de las misiones más importantes de la exploración espacial actual.

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JICM