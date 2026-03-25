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Cinco asteroides están muy cerca de la Tierra, según la NASA: Así puedes ver su trayectoria en vivo

La NASA identificó más de 40,000 Asteroides Próximos a la Tierra (NEA, por sus siglas en inglés), fragmentos rocosos remanentes de la formación del Sistema Solar, cuyo tamaño puede ir desde cuantos metros hasta varios kilómetros

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Por:N+ Univision
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Mientras continúan los anuncios de la la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos ( NASA, por sus siglas en inglés) sobre una nueva base en la Luna y el próximo lanzamiento de la misión Artemis II, otro tema comienza a llamar la atención: la cercanía de algunos asteroides a la Tierra y el monitoreo constante que realizan los científicos.

De acuerdo con datos recientes de la agencia espacial, hacia finales de 2025 se habían identificado más de 40,000 Asteroides Próximos a la Tierra ( NEA, por sus siglas en inglés).

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Se trata de fragmentos rocosos remanentes de la formación del Sistema Solar, cuyo tamaño puede ir desde unos cuantos metros hasta varios kilómetros. Aunque la mayoría se concentra entre Marte y Júpiter, algunos siguen órbitas que los acercan lo suficiente a nuestro planeta como para ser observados de manera continua.

Cinco asteroides más cercanos hoy

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Para este miércoles 25 de marzo de 2026, la NASA reporta los cinco asteroides más cercanos a la Tierra, ordenados del más próximo al más lejano:

El asteroide FB42026, con un tamaño aproximado de 9.3 metros, se ubica a 649,770 kilómetros de la Tierra. Le sigue el 2026FL4, de 13.7 metros, a una distancia de 1,859,873 kilómetros.

En tercer lugar aparece el 2026FB3, que mide 17.7 metros y se encuentra a 2,820,484 kilómetros. Después está el FA32026, de 16.1 metros, a 2,869,442 kilómetros.

Finalmente, el más lejano de este grupo es el 2026FR2, con 25.7 metros de longitud, situado a 6,929,736 kilómetros.

¿Cómo ver los asteroides en vivo?

El seguimiento de estos cuerpos celestes está disponible para el público a través de la plataforma Eyes on the Solar System de la NASA, donde es posible observar en tiempo real la posición de la Tierra, los asteroides cercanos y diversas misiones espaciales mediante visualizaciones interactivas en 3D.

Dicha herramienta, que puedes encontrar en el sitio web https://eyes.nasa.gov/, permite explorar el Sistema Solar y comprender mejor el movimiento de los objetos que lo integran, con datos actualizados proporcionados por la agencia espacial estadounidense.

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¿Existe algún riesgo para la Tierra?

El tamaño de los asteroides varía considerablemente. Algunos, como Vesta, alcanzan cientos de kilómetros de diámetro, mientras que otros apenas superan unos cuantos metros. Incluso sumando la masa de todos los asteroides conocidos, esta es menor que la de la Luna.

Según la NASA, ninguno de los más de 40,000 NEA identificados representa un peligro en el futuro cercano, incluidos los cinco objetos mencionados.

JICM

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