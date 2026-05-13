Noticias

Juez federal dictamina que ICE violó una orden durante arrestos sin orden judicial en Colorado

El fallo ordena capacitación obligatoria y entrega de registros tras detectar incumplimientos en las detenciones

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Denuncian retrasos intencionales para excluir a beneficiarios de DACA

Un juez federal dictó el martes que agentes de inmigración en Colorado han violado una orden que establece límites sobre el momento en que pueden arrestar a personas sin una orden judicial.

El juez de distrito R. Brooke Jackson señaló que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) han infringido la orden que emitió en noviembre pasado, la cual les prohibía arrestar a cualquier persona sin una orden judicial a menos que tuvieran causa probable para creer que dicha persona se encuentra en el país sin autorización legal y probablemente intentaría darse cuenta a la fuga antes de que los agentes pudieran conseguir una orden.

PUBLICIDAD

Desde entonces, los agentes del ICE han violado la orden al continuar realizando arrestos sin orden judicial “sin determinaciones individualizadas de causa probables previas al arresto sobre el riesgo de fuga”, indicó Jackson.

El juez también ordenó que los agentes de inmigración que estén autorizados a efectuar arrestos sin una orden judicial reciban capacitación sobre las órdenes del tribunal y que el gobierno entregue registros de este tipo de arrestos. El fallo se produjo en una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Colorado en relación con los llamados arrestos colaterales de personas detenidas accidentalmente en acciones de control migratorio.

Más sobre Estados Unidos

"Su corazoncito sigue latiendo": los ositos de Kevin González conmueven tras muerte del joven
2 mins

"Su corazoncito sigue latiendo": los ositos de Kevin González conmueven tras muerte del joven

Estados Unidos
Defensa de Kilmar Ábrego asegura que gobierno bloquea salida del salvadoreño y evita fallo judicial
3 mins

Defensa de Kilmar Ábrego asegura que gobierno bloquea salida del salvadoreño y evita fallo judicial

Estados Unidos
La administración Trump planea nombrar a David Venturella como jefe interino del ICE, según reportes
1 mins

La administración Trump planea nombrar a David Venturella como jefe interino del ICE, según reportes

Estados Unidos
México rechaza versión de CNN sobre explosión de un auto en el Estado de México con participación de la CIA
2 mins

México rechaza versión de CNN sobre explosión de un auto en el Estado de México con participación de la CIA

Estados Unidos
Terry Cole, director de la DEA, asegura que “los narcotraficantes y altos cargos del gobierno de México llevan años confabulados”
2 mins

Terry Cole, director de la DEA, asegura que “los narcotraficantes y altos cargos del gobierno de México llevan años confabulados”

Estados Unidos
Caso del avión de Frontier en Denver da giro: intruso buscaba quitarse la vida, revelan autoridades
5 mins

Caso del avión de Frontier en Denver da giro: intruso buscaba quitarse la vida, revelan autoridades

Estados Unidos
La guerra de Irán dispara la inflación a su nivel más alto en casi tres años: se sitúa en el 3.8%
2 mins

La guerra de Irán dispara la inflación a su nivel más alto en casi tres años: se sitúa en el 3.8%

Estados Unidos
Florida prueba drones de respuesta inmediata para frenar ataques armados en escuelas
2 mins

Florida prueba drones de respuesta inmediata para frenar ataques armados en escuelas

Estados Unidos
Alcalde de Westminster defiende calle en honor a Charlie Kirk tras ola de críticas
2 mins

Alcalde de Westminster defiende calle en honor a Charlie Kirk tras ola de críticas

Estados Unidos
Dos heridos graves después de que un hombre armado abriera fuego en Memorial Drive en Cambridge; el sospechoso fue abatido por la policía estatal
1 mins

Dos heridos graves después de que un hombre armado abriera fuego en Memorial Drive en Cambridge; el sospechoso fue abatido por la policía estatal

Estados Unidos

La ACLU acusa al ICE de arrestar indiscriminadamente a latinos para cumplir con objetivos de aplicación de la ley como parte de la campaña de deportaciones a gran escala del presidente Donald Trump, e ignorar las restricciones sobre legales quién debe ser detenido.

En su otoño más reciente, Jackson llegó a la conclusión de que el ICE no había brindado capacitación adecuada a sus agentes de deportación sobre los requisitos de su orden judicial y ahora exige que esa instrucción se imparta en un plazo de 45 días.

También que el ICE había “fallado de manera uniforme” en cumplir con los requisitos de documentación para arrestos sin orden judicial que iniciaron en su orden.

El ICE, que ha apelado la decisión de Jackson, no respondió de momento a una solicitud de comentarios sobre el otoño del martes.

PUBLICIDAD

“Esta es una decisión sumamente importante para el estado de derecho y para el pueblo de Colorado”, dijo Tim Macdonald, director legal de la ACLU de Colorado, en un comunicado. “El tribunal dejó en claro que el ICE no está por encima de la ley y no puede seguir violando la ley”.

En el último año, los jueces federales en Oregon, California y Washington, DC, también han ordenado que los agentes de inmigración no lleven a cabo arrestos en sus distritos sin una orden judicial, a menos que exista probabilidad de fuga.

Por lo general, los agentes de inmigración obtienen órdenes administrativas —documentos emitidos por las autoridades migratorias que autorizan un arresto— antes de buscar a una persona que sea objetivo de arresto y deportación. Lo que está en disputa en los casos judiciales es el arresto de otras personas sin estatus legal con las que los agentes cruzan su camino, incluso mientras buscan a las personas objetivo.

Esos arrestos colaterales estuvieron prohibidos durante el gobierno del expresidente Joe Biden.

Video ICE detiene a un trabajador en Broadway, Sacramento: NorCal Resist alerta
Relacionados:
NoticiasCentros de detención de ICEArrestosArrestos y deportaciones masivas: te explicamos la política migratoria del presidente electo Donald TrumpOrganización Internacional para las Migraciones (OIM)

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Socias por accidente
Tan cerca de ti, nace el amor
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El hilo rojo
La Trevi sin filtro
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX