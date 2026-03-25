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Tu nombre puede viajar a la Luna en la misión Artemis II de la NASA; conoce cómo ser parte del histórico vuelo.

Tu nombre puede viajar a la Luna en la misión Artemis II de la NASA; conoce cómo ser parte del histórico vuelo.

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Por:N+ Univision
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Video NASA va por la construcción de una base permanente en la Luna

La NASA lanzó una invitación abierta al público para formar parte simbólica de su próxima misión lunar tripulada, Artemis II, al permitir que personas de todo el mundo envíen su nombre para viajar a bordo de la nave Orion en 2026.

De acuerdo con la propia NASA, los nombres serán almacenados en una memoria USB que irá dentro de la cápsula durante la misión, la cual marcará el regreso de astronautas a la órbita lunar en más de 50 años. La agencia detalló que se trata del primer vuelo tripulado de su nueva era de exploración espacial, cuyo objetivo es sentar las bases para futuras misiones a la superficie de la Luna y, eventualmente, a Marte.

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La misión Artemis II contará con la participación de los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense. Durante el vuelo, la tripulación pondrá a prueba los sistemas de soporte vital de la nave Orión en el entorno del espacio profundo.

Según explicó la NASA en la información difundida, el viaje tendrá una duración aproximada de 10 días y seguirá una trayectoria en forma de “ocho” alrededor de la Luna, alcanzando una distancia de más de 229 mil millas de la Tierra. En su punto más lejano, la nave superará incluso la órbita lunar para evaluar el desempeño de sus sistemas.


La agencia subrayó que Artemis II será clave para avanzar en la exploración espacial, ya que permitirá estudiar los efectos de la radiación, el comportamiento humano en el espacio y mejorar las comunicaciones y navegación en misiones de larga duración.

El lanzamiento está previsto a más tardar en abril de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, y culminará con el amerizaje de la cápsula en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego.

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