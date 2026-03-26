Noticias ¿Meteoritos, a la vista? Así son los cinco asteroides que vigila la NASA cerca de la Tierra Tras el avistamiento de un meteorito en West Unity, Ohio, aumentó el interés por los objetos cercanos a la Tierra, mientras la NASA confirmó que mantiene bajo vigilancia varios asteroides próximos al planeta

Video Meteorito ilumina cielo de Ohio y queda captado por cámaras de autopistas

Luego del paso de un meteorito que iluminó el cielo de West Unity, Ohio, en días recientes, creció el interés sobre la presencia de objetos espaciales cercanos a la Tierra.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio ( NASA, por sus siglas en inglés), mantiene monitoreo constante de estos cuerpos y ha confirmado la existencia de al menos cinco asteroides que transitan muy cerca del planeta.

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Diferencia entre meteorito y asteroide

Aunque suelen confundirse , no son lo mismo; un asteroide es un fragmento rocoso que orbita el Sol en el espacio, mientras que un meteorito es el residuo de ese objeto que logra atravesar la atmósfera terrestre y alcanza la superficie. Al entrar en la atmósfera terrestre, se quema creando una estela de luz en el cielo, como la que se vio en Ohio.

En términos simples, de acuerdo con la NASA, la clasificación depende de su ubicación; en el espacio es asteroide, y en la Tierra, meteorito.

Cinco asteroides bajo vigilancia

De acuerdo con datos recientes de la NASA, cinco asteroides destacan por su cercanía relativa a la Tierra, una condición que suele llamar la atención y generar inquietud entre la población.

El primero, identificado como FB42026, mide alrededor de 9.3 metros y se ubica a 649,770 kilómetros. Le sigue el 2026FL4, con 13.7 metros, a 1,859,873 kilómetros.

En la lista también aparecen el 2026FB3, de 17.7 metros y a 2,820,484 kilómetros; el FA32026, de 16.1 metros, a 2,869,442 kilómetros; y el 2026FR2, el más distante del grupo, con 25.7 metros y a 6,929,736 kilómetros de la Tierra.

Más de 40 mil objetos cercanos al planeta

Además de estos casos, la agencia ha catalogado más de 40,000 Asteroides Próximos a la Tierra ( NEA, por sus siglas en inglés). Se trata de restos de la formación del Sistema Solar, cuyo tamaño varía desde unos pocos metros hasta cientos de kilómetros.

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Aunque la mayoría se concentra entre Marte y Júpiter, algunos siguen trayectorias que los acercan a nuestro entorno espacial.

¿Representan un peligro?

El tamaño de estos cuerpos es muy diverso. Algunos alcanzan grandes dimensiones, mientras que otros son considerablemente menores. Sin embargo, incluso en conjunto, su masa total es inferior a la de la Luna.

La NASA ha señalado que ninguno de los asteroides conocidos, incluidos los cinco recientemente monitoreados por su cercanía al planeta, representa una amenaza para la Tierra en el corto plazo.

Así puedes ver asteroides en vivo

El monitoreo constante de estos objetos se realiza mediante herramientas digitales especializadas las cuales han sido compartidas al publico en general por la NASA en plataformas como Eyes on the Solar System, la cual permite visualizar de forma interactiva la trayectoria, velocidad y ubicación de asteroides y planetas en vivo.

Este sistema utiliza información actualizada en tiempo real, lo que facilita seguir el movimiento de estos cuerpos celestes y comprender con mayor claridad su comportamiento dentro del Sistema Solar; en N+ Univision te compartimos el sitio web oficial para que puedas observar los cinco asteroides cercanos a la Tierra, en tiempo real:

JICM

