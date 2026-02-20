NASA da fecha del lanzamiento del Artemis II: ¿Cuándo irán astronautas a la Luna?
La NASA anunció cuándo podría realizarse el lanzamiento de la misión Artemis II
La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) informó este viernes cuándo podría ser el lanzamiento de la misión Artemis II.
Necesitamos completar con éxito todas esas etapas, pero si eso sucede, nos coloca en una muy buena posición para apuntar al 6 de marzo.Lori Glaze, funcionaria de alto rango de la agencia espacial estadounidense.
Información en desarrollo.
