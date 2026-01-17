NASA

Trasladan cohete de la NASA a plataforma en preparación para ir a la Luna

Este sábado la NASA inició el despliegue de su imponente cohete SLS y la nave Orion en el comienzo de los preparativos para su primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años.

Univision y AFP picture
Por:Univision y AFP
La maniobra, que puede durar hasta 12 horas, permitirá a la agencia espacial iniciar una serie de pruebas para la misión Artemis 2, que podría despegar el 6 de febrero como la fecha más cercana.

El cohete Space Launch System, de color naranja y blanco, y la nave Orion fueron sacados lentamente del edificio de ensamblaje de vehículos del Centro Espacial Kennedy, en Florida, y trasladados 6,5 kilómetros hasta la Plataforma de Lanzamiento 39B.

Si todas las pruebas resultan satisfactorias, tres estadounidenses y un canadiense se dirigirán a la Luna en algún momento entre el 6 de febrero y finales de abril; no aterrizarán, sino que volarán alrededor del satélite terrestre.

La misión, que duraría unos 10 días, sería un paso enorme hacia el objetivo de que los estadounidenses vuelvan a pisar la superficie lunar, una meta anunciada por el presidente Donald Trump en su primer mandato.

Antes de que la misión pueda despegar, los ingenieros deben asegurarse de que el cohete SLS sea seguro y viable.

La misión no tripulada Artemis 1 tuvo lugar en noviembre de 2022 después de múltiples aplazamientos y dos intentos de lanzamiento fallidos.

La NASA espera devolver a los humanos a la Luna mientras China avanza con un esfuerzo rival que tiene como objetivo, a más tardar en 2030, su primera misión tripulada.

