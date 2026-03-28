Elon Musk ¿Quién es Gwynne Shotwell, la ‘Rocket Woman’ de SpaceX, que sale en la portada de la revista Time? Con 62 años de edad, Gwynne Shotwell es la segunda al mando de SpaceX; opera con un nivel más bajo que el del dueño de la empresa, Elon Musk, acostumbrado a los reflectores. Estos son los planes de Shotwell, bautizada como la "rocket woman" por la revista Time.

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Desde la nave industrial de Starbase, Texas, entre cilindros de acero, una figura como la de Gwynne Shotwell, presidenta y directora de operaciones de SpaceX, comienza a dejar huella. La mujer que encarna hoy el pulso real de la nueva carrera espacial y el plan de llevar la inteligencia artificial a la Luna.

A diferencia del protagonismo de Elon Musk, Shotwell opera en las sombras, con un perfil más bajo, pero decisivo. La revista Time la llama ahora “La Rocket Woman” (la mujer cohete) por su ambicioso plan de ir a la Luna de la mano de la NASA y la IA.

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Es la número dos en la jerarquía, y con 62 años, es quien convierte la visión en realidad cotidiana dentro de una empresa que aspira a cambiar el destino humano.

Su historia dentro de SpaceX comienza en 2002 como la séptima empleada, cuando la compañía era poco más que una promesa audaz, y desde entonces ha sido pieza clave en su expansión hasta convertirse en la empresa privada más valiosa del mundo, con planes de salida a bolsa y una valoración que ronda el billón de dólares.

TIME’s new cover: SpaceX is racing to build its most powerful rockets yet with the goal of returning humans to the moon. Gwynne Shotwell is leading the charge alongside Elon Musk. Read it here: https://t.co/b4Wb6H6BTQ pic.twitter.com/bF8RxJMXWG — TIME (@TIME) March 26, 2026

¿Quién es Gwynne Shotwell?

Shotwell es ingeniera mecánica y cuenta con una maestría en Matemáticas por la Universidad de Northwestern. Acumula casi cuatro décadas en la industria aeroespacial. Su carrera, que comenzó lejos de los reflectores, se forjó en el terreno técnico y en la gestión de proyectos complejos, una combinación que hoy le permite supervisar desde los cohetes Falcon hasta el gigantesco Starship, el vehículo llamado a llevar humanos nuevamente a la Luna.

Es por ese dominio operativo que explica por qué Time la bautiza como la “rocket woman”. No es un apodo casual: sintetiza su capacidad para liderar una industria históricamente dominada por hombres, pero también su papel como arquitecta silenciosa de cada lanzamiento.

En el reportaje, su figura aparece ligada a uno de los proyectos más ambiciosos de la década: llevar de nuevo a la humanidad a la superficie lunar mediante el programa Artemis. “Apuntamos a 2028”, dijo la directora de SpaceX, a sabiendas de que no es una fecha lanzada al aire, sino un compromiso.

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Pero su influencia no se limita al espacio físico. Tras la fusión de SpaceX con xAI, el pasado 2 de febrero, la compañía también busca integrar inteligencia artificial en sus misiones, ampliando su alcance más allá de los cohetes hacia una infraestructura tecnológica que le permita ampliar la red de Starlink, que actualmente cuenta ya con más de 10 millones de clientes.

SpaceX prevé conectar los satélites mediante láser, lo que les permitirá procesar información como un único cerebro distribuido: “Hace poco solicitamos a la FCC la licencia para operar hasta un millón de satélites con IA”, dice Shotwell.

En un sector donde los egos suelen eclipsar los logros colectivos, Shotwell rehúye el protagonismo, evita la autopromoción y, sin embargo, concentra poder real. Su autoridad proviene de hacer que lo improbable ocurra una y otra vez.

Cuando la revista Time la llama “rocket woman”, no solo destaca su género en una industria desigual, también destaca las bases de una nueva era espacial en SpaceX, la estratega detrás de convertir el acero en viaje al espacio.