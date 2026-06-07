accidente Una mujer sobrevivió a un accidente de auto luego de que un oficial la rescató de un coche en llamas "Fue mi ángel guardián”, así describió Carletta Bush a un agente de Carolina del Sur que sin pensarlo la rescató tras quedar atrapada en su vehículo tras un choque.

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Una mujer de Georgia estuvo al borde de morir en un accidente de tráfico, luego de que su automóvil quedó envuelto en llamas tras chocar contra un muro de contención. Pero la heróica intervención de un policía le salvó la vida.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de mayo, cuando Carletta Bush viajaba desde Georgia hacia Charlotte, Carolina del Norte. De acuerdo con su testimonio relatado a la cadena WSOC, perdió el control de su automóvil en una carretera mojada, impactó contra una barrera de protección y el vehículo volcó varias veces antes de quedar de cabeza e incendiarse.

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Tras el aparatoso accidente automovilístico, un agente del sheriff de Carolina del Sur salvó a la mujer de un trágico final. La rescató del vehículo envuelto en llamas cuando ella apenas había recobrado la consciencia.

Bush explicó que perdió el conocimiento tras el impacto y despertó atrapada dentro del automóvil. “Fue como algo sacado de una película”. Ella intentó liberarse del cinturón de seguridad, sin conseguirlo, mientras el auto comenzaba a incendiarse.

Agente de policía se convirtió en el 'ángel de la guarda' de una mujer

Las cámaras corporales del Departamento del Sheriff del Condado de Chester captaron el momento en que el agente Daniel Threatt llegó a la escena. En las imágenes se observa al oficial correr hacia el automóvil incendiado mientras intentaba comunicarse con la conductora atrapada.

"Estaba intentando desabrochar el botón del asiento, pero no conseguía abrirlo, y de repente oí una vocecita que decía: ' Señora, señora, ¿se encuentra bien?'", detalló la mujer, quien se dirigía a Charlotte para celebrar que había terminado su tratamiento de radiación contra el cáncer de mama.

El policía logró alcanzarla, cortar el cinturón de seguridad y sacarla del vehículo segundos antes de que el fuego se propagara aún más.

“Dije que tenía que ser mi ángel guardián”, afirmó Bush al recordar el rescate. La mujer aseguró que, de no haber sido por la rápida intervención del agente, probablemente no habría sobrevivido. “Si no hubiera sido por él, no lo habría logrado”, señaló.

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Bush relató que el automóvil llegó a dar múltiples volteretas antes de detenerse en llamas. Tras su rescate, regresó a Georgia, donde continúa recuperándose de una clavícula fracturada y sigue con su tratamiento médico.