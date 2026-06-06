tiroteo Tiroteo cerca de un festival en Ohio deja varios heridos, según reportes de la policía Los agentes de policía de Toledo respondieron a un aviso sobre un posible tiroteo cerca del Old West end festival alrededor de las 17:30 horas, este sábado 6 de junio

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Varias personas resultaron heridas de bala el sábado 6 de junio por la tarde cerca de un festival callejero comunitario en Toledo, Ohio, según informó la policía.

Los agentes de policía de Toledo respondieron a un aviso sobre una persona herida de bala cerca del Old West End Festival alrededor de las 17:30 horas. Al llegar, encontraron a varias víctimas de disparos, según informó el departamento de policía en un comunicado.

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Según el reporte, muchas víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos. No se proporcionaron más detalles sobre los heridos ni sobre el número de personas que resultaron heridas de bala.

Según el reporte del Departamento de Policía de Toledo, cerca de las 17:37 horas, agentes respondieron a un aviso sobre una persona herida de bala en la zona de Delaware Avenue y Glenwood Avenue.

La policía está buscando activamente a los sospechosos y trabajando para determinar las circunstancias de los tiroteos.

Asimismo, se informó que la investigación abarca las zonas de Delaware Avenue y Robinwood Avenue, por lo que las autoridades hicieron un llamado a los residentes y visitantes que eviten la zona y que prevean una importante presencia policial mientras se trabaja en el caso.

El Festival Old West End es una celebración de dos días en el distrito histórico de Toledo que incluye música en vivo, puestos de comida, visitas a casas históricas y compras.

El Departamento de Policía de Toledo no respondió de inmediato a los correos electrónicos ni a los mensajes telefónicos enviados el sábado por la noche solicitando más información.