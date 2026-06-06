Jill Biden Jill Biden revela en su nuevo libro cómo fue el tenso trayecto al Capitolio con Melania Trump aquel 20 de enero El encuentro de aquel 20 de enero de 2025 transcurrió en un ambiente que la exprimera dama Jill Biden describió como “gélido”, reflejo de una relación que nunca logró superar las formalidades

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Jill Biden, exprimera dama de los Estados Unidos, reveló un tenso momento con Melania Trump cuando, a bordo de una caravana oficial, ambas se dirigían a la ceremonia de toma de protesta del presidente Donald Trump en enero de 2025.

En su nuevo libro “A view from the East Wing”, consultados por el medio Newsweek, la exprimera dama describe el trayecto con silencios y algunas preguntas insistentes de parte de John Bessler, esposo de la senadora demócrata de Minnesota, Amy Klobuchar, quien había sido designado para acompañar a ambas primeras damas a la ceremonia en el Capitolio de Washington.

La educadora y ex primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, en conversación en el 92nd Street Y el martes 2 de junio de 2026, en Nueva York. (Foto de Andy Kropa/Invision/AP) Imagen Andy Kropa/AP Photo/Andy Kropa

Según la narración de Jill Biden, la frialdad del encuentro no surgió de manera espontánea. La relación entre ambas había estado marcada durante años por gestos de cortesía institucional, pero también por una evidente falta de cercanía. La ex primera dama señala que Melania Trump había rechazado algunas tradiciones asociadas a la transición presidencial y que sus contactos previos se habían limitado a actos oficiales y ocasiones excepcionales, sin llegar nunca a construir una relación personal.

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Incluso la mujer de 75 años, originaria de Nueva Jersey, no había sido invitada por Melania Trump al tradicional té de bienvenida a la primera dama en 2021, y es que existían altas tensiones en la Casa Blanca. Donald Trump se encontraba en proceso de impugnación de las elecciones de noviembre de 2020.

Si acaso se habían encontrado algunas veces en los funerales de Jimmy y Rosalynn Carter, además de enviarse tarjetas de cumpleaños, como marca una tradición.

La primera dama Melania Trump asiste a un evento de educación cultural en el Pabellón de Tenis de la Casa Blanca, en el Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington, el martes 28 de abril de 2026. (Foto de AP/Jacquelyn Martin) Imagen Jacquelyn Martin/AP

Tensión en la caravana entre Jill Biden y Melania Trump

El trayecto en automóvil desde la Casa Blanca hasta el Capitolio estuvo marcado por una atmósfera distante y cargada de incomodidad entre la entonces primera dama saliente, Jill Biden, y la entrante, Melania Trump.

El encuentro de aquel 20 de enero de 2025 transcurrió en un ambiente que describió como “gélido”, reflejo de una relación que nunca logró superar las formalidades.

El presidente Joe Biden (centro-izquierda) y la primera dama Jill Biden (izquierda) conversan con el presidente electo Donald Trump (centro-derecha) y Melania Trump (derecha) a su llegada a la Casa Blanca, el lunes 20 de enero de 2025, en Washington. (Foto de AP/Evan Vucci) Imagen Evan Vucci/AP

Durante el recorrido, John Bessler buscaba facilitar la conversación y aliviar posibles tensiones. Sin embargo, los intentos de mantener un diálogo fluido resultaron limitados. Biden señaló que Melania Trump evitó abordar cuestiones personales o políticas y recurrió repetidamente a comentarios sobre el clima, una estrategia que, según la exprimera dama, mantuvo la conversación en un terreno superficial y distante.

Jill Biden mencionó que el hombre le preguntó a Melania sobre su padre, quien respondió que estaba bien, mientras añadía que apenas había pasado un año de la muerte de su madre. Cuando Bessler preguntó si los Trump tenían perro, la ahora primera dama respondió que nunca habían tenido uno. Dando respuestas breves y buscando hablar del clima.

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Mientras la caravana avanzaba hacia la ceremonia que devolvería a Donald Trump a la Casa Blanca, el vehículo que transportaba a las dos mujeres simbolizaba también la distancia entre dos administraciones y dos visiones políticas enfrentadas.