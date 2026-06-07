Noticias Donald Trump abandona entrevista tras ser cuestionado sobre sus acusaciones de fraude electoral Ante las reiteradas solicitudes de evidencia por parte de la periodista, Kristen Welker, Trump respondió con descalificaciones dirigidas tanto a la entrevistadora como a NBC

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó una entrevista con la conductora de Meet the Press de NBC, Kristen Welker, luego de que esta le pidiera pruebas que respaldaran sus afirmaciones sobre un supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020 y en el recuento de votos de las primarias de California.

Durante el intercambio, el mandatario republicano arremetió contra la periodista y el medio de comunicación.

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"Son corruptos, igual que tú eres corrupta. Tu prensa es corrupta y Meet the Press es corrupto", expresó Trump.

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¿Qué ocurrió?

La tensión inició cuando Welker le preguntó al presidente sobre el fondo de "anti-weaponization" (antiinstrumentalización) y acerca de su postura respecto a una posible compensación para algunas de las personas que participaron en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y que posteriormente enfrentaron procesos judiciales.

En respuesta, Trump sostuvo que varias de esas personas fueron perjudicadas por agentes policiales que calificó como corruptos y consideró que deberían recibir una compensación. La periodista le solicitó pruebas que respaldaran esas afirmaciones, lo que elevó el tono de la conversación.

Posteriormente, el mandatario insistió en que las elecciones presidenciales de 2020 estuvieron amañadas y aseguró que también existe fraude en el conteo de votos de las primarias de California

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Ante las reiteradas solicitudes de evidencia por parte de Kristen Welker, Trump respondió con descalificaciones dirigidas tanto a la entrevistadora como a NBC.

"Son corruptos, igual que tú eres corrupta. Tu prensa es corrupta y Meet the Press es corrupto", reiteró.

Finalmente, el presidente decidió terminar la entrevista al afirmar que se encontraba en un medio " sesgado" y " corrupto", señalando que ya había tenido suficiente de la conversación.