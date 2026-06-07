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Entre palomas muertas y datos alterados: los alarmantes hallazgos en fabricas de genéricos que la FDA mantuvo en secreto

Una investigación de ProPublica revela lo que una visita de inspectores a fábricas en India y China descubrió. Medicamentos genéricos que llegan a Estados Unidos se fabrican bajo condiciones sanitarias deficientes, con fallas en controles de calidad y entornos que no cumplían los estándares esperados para la industria farmacéutica

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Durante años, millones de personas en Estados Unidos han tomado medicamentos genéricos con la tranquilidad de creer que eran tan seguros como los de marca.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) lo repetía constantemente: los genéricos tenían los mismos ingredientes activos, los mismos estándares y la misma eficacia.

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Era una promesa que se convirtió en rutina diaria en hospitales, farmacias y botiquines.

Pero mientras esa confianza se mantenía en el discurso oficial, inspectores estadounidenses recorrían fábricas farmacéuticas en India y China, encontrándose con escenas que contrastaban con esa garantía de seguridad.

Farmacéuticas producían medicamentos junto a agua sucia y excremento de paloma

De acuerdo con una investigación realizada por ProPublica, inspectores de la FDA documentaron durante años graves irregularidades en plantas que producían medicamentos destinados al mercado estadounidense.

Los reportes describían agua sucia acumulándose cerca de zonas estériles, residuos metálicos en equipos de producción y condiciones sanitarias deficientes en áreas donde se elaboraban medicamentos inyectables.

En algunos casos, la situación dentro de las plantas incluía la presencia de palomas dentro de las instalaciones, posadas sobre cables y dejando excremento sobre cajas con material esterilizado.

Todo esto quedó registrado en documentos internos de la FDA, aunque no formaba parte de la información que el público conocía.

Registros alterados y documentos destruidos frente a inspectores

La investigación de ProPublica también documentó problemas en los sistemas de control de calidad de algunas farmacéuticas.

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Inspectores detectaron registros con resultados sospechosamente consistentes, siempre apenas por debajo de los límites permitidos, lo que levantó dudas sobre una posible manipulación de datos.

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En algunas inspecciones, la tensión escaló directamente frente a las autoridades estadounidenses. Según la investigación, trabajadores intentaron destruir evidencia: un empleado llegó a meterse documentos en la boca para evitar que fueran revisados, mientras que otros registros fueron ocultados en bolsas de basura o cubiertos con ácido.

Cuando la escasez define la seguridad: la postura de la FDA

La decisión de la FDA y las exenciones a fábricas sancionadas: A pesar de estos hallazgos, muchos medicamentos continuaron llegando a Estados Unidos gracias a exenciones otorgadas por la propia FDA a ciertas fábricas sancionadas.

La razón principal era evitar una crisis de desabasto de medicamentos esenciales.

En entrevistas citadas por la investigación de ProPublica, la exfuncionaria de la FDA Janet Woodcock explicó el enfoque detrás de estas decisiones:

“Fue un enfoque que tuvimos, digámoslo así, para prevenir la escasez, ¿saben?”, dijo.

También advirtió sobre el riesgo que, desde la perspectiva de la agencia, implicaba retirar demasiados medicamentos del mercado.

“La gente empezará a especular con las medicinas. Empezarán a conseguir medicinas del mercado negro que tal vez ni siquiera sea la medicina”, agregó.

El caso de Joe: un paciente trasplantado en medio del sistema

Uno de los casos más fuertes dentro de la investigación es el de Joe DeMayo, un paciente trasplantado en Filadelfia que dependía del tacrolimus para evitar el rechazo de su riñón.

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Joe no tenía forma de saberlo, pero el medicamento que tomaba había sido fabricado en una planta que, según registros de la FDA revisados por ProPublica, había sido inspeccionada alrededor de ocho veces desde 2015, encontrando problemas de calidad en cada una de ellas.

Con el tiempo, su salud comenzó a generar dudas. Sus niveles del medicamento en sangre eran inestables, algo que preocupaba a su equipo médico, pero sin una explicación clara sobre el origen del problema.

ProPublica decidió entonces analizar sus pastillas en un laboratorio independiente.

Los resultados mostraron inconsistencias en la formulación. Algunas cápsulas contenían menos cantidad del ingrediente activo del que debían, y además se disolvían en el cuerpo a una velocidad distinta a la esperada, hasta tres veces más rápida que la versión de marca.

Médicos consultados en la investigación señalaron que este tipo de variaciones puede poner en riesgo a pacientes trasplantados, ya que incluso pequeñas diferencias en la dosis pueden afectar la estabilidad del órgano.

Aun así, no existía una forma clara de rastrear qué pacientes estaban recibiendo versiones fabricadas en esas plantas específicas.

El caso de Hannah: cuando el riesgo se vuelve irreversible

Otro caso revisado en la investigación es el de Hannah, una joven paciente trasplantada que tomó tacrolimus genérico durante su tratamiento.

Con el tiempo, su condición comenzó a deteriorarse. Sus niveles del medicamento eran irregulares y su salud se fue debilitando hasta entrar en un proceso de rechazo del órgano trasplantado.

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Su caso terminó en tragedia, y fue utilizado por los investigadores como parte de la reflexión sobre la falta de consistencia en algunos medicamentos genéricos y la ausencia de información clara para los pacientes.

El debate sobre lo que el público nunca supo Para los autores del reportaje, el problema no se limita únicamente a la calidad de ciertos medicamentos, sino a la falta de transparencia sobre lo que la propia FDA conocía desde hace años.

Mientras millones de personas confiaban cada día en sus tratamientos, documentos internos ya describían irregularidades sanitarias, registros alterados y fábricas que seguían operando bajo exenciones oficiales.

La historia deja abierta una pregunta central: cuánto debe saber el público sobre la cadena real de producción de los medicamentos que consume todos los días.

*El contenido de esta historia ha sido basado en el reportaje What the FDA Won’t Tell You About Your Medications forma parte de la serie: RX Roulette de Popublica

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