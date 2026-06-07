Ice "Los espaguetis estaban buenos": Tom Homan rechaza denuncias sobre malas condiciones en Delaney Hall ¿Sobrepoblación y comida en mal estado en Delaney Hall? Tom Homan, asesor de la Casa Blanca en materia de frontera, negó que el centro de detención ofrezca malas condiciones para las más de 700 personas inmigrantes que se encuentran detenidas.

Video “No hay comida ni medicamentos”: migrante narra condiciones en Delaney Hall

El llamado "zar de la frontera" de la Casa Blanca, Tom Homan, rechazó las acusaciones sobre presuntas malas condiciones en el centro de detención migratoria Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey, una instalación que en las últimas semanas se ha convertido en el epicentro de protestas y cuestionamientos por parte de legisladores demócratas.

Homan aseguró haber realizado una visita sin previo aviso al centro administrado por la empresa privada GEO Group y sostuvo que las denuncias sobre hacinamiento, falta de atención médica y malas condiciones de vida son falsas. " No es un resort de cinco estrellas, pero es un centro de detención bien administrado", afirmó el funcionario en una entrevista con CBS News.

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El funcionario también intentó desacreditar algunas de las críticas al señalar que incluso probó la comida que reciben los detenidos. Según relató, consumió un plato de espagueti durante su recorrido y consideró que las porciones eran adecuadas.

"Los espaguetis estaban buenos", dijo. “Y soy un tipo bastante grande y no me los terminé. No pude terminarme el plato", dijo, desacreditando las denuncias de los inmigrantes detenidos, sus familiares y activistas en Delaney Hall.

Homan niega que haya sobrepoblación

Homan sostuvo además que la instalación tiene capacidad para mil personas y actualmente alberga a poco más de 700 detenidos, por lo que negó cualquier problema de sobrepoblación.

Las declaraciones ocurren en medio de una creciente controversia alrededor de Delaney Hall. Desde finales de mayo, grupos de defensa de migrantes, familiares de detenidos y legisladores han denunciado presuntas deficiencias sanitarias, alimentos en mal estado y falta de atención médica adecuada.

Las protestas en los alrededores del complejo ubicado en Newark, Nueva Jersey, han derivado en enfrentamientos con autoridades y decenas de arrestos.

Esto dijo Homan sobre el intento por cerrar Delaney Hall

La tensión aumentó luego de que la Fiscalía General de Nueva Jersey presentara una demanda contra GEO Group, acusando a la compañía de impedir inspecciones completas por parte de autoridades sanitarias estatales.

Homan calificó estas acciones como parte de un esfuerzo político para desacreditar a ICE y cerrar el centro de detención.

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Aunque defendió las operaciones de Delaney Hall, el funcionario reconoció que la instalación puede mejorar. Sin embargo, insistió en que no existe ningún riesgo para la salud de los detenidos y aseguró que los servicios básicos se prestan de manera adecuada.

"Se trata de cerrar esas instalaciones", señaló. "Y para los políticos en el Congreso, se trata de abolir el ICE".

Delaney Hall es actualmente el mayor centro de detención migratoria de Nueva Jersey y opera bajo contrato con ICE a través de GEO Group. En las últimas semanas, legisladores demócratas que visitaron las instalaciones y organizaciones de derechos de los migrantes han denunciado problemas relacionados con la calidad de los alimentos, acceso a servicios médicos y condiciones sanitarias.

Algunos detenidos también habrían participado en huelgas de hambre para protestar por la situación dentro del complejo. Mientras que por fuera, sus familiares han reportado casos de presunta negligencia médica, alimentos en mal estado y dificultades para recibir atención oportuna durante emergencias de salud.