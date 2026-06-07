Seguridad La policía busca a sospechosos del tiroteo en Ohio que dejó 12 heridos Las autoridades instaron a los asistentes al festival a presentarse con cualquier foto o video en los que pueda verse un vistazo de los sospechosos del tiroteo del sábado 6 de junio.

Video Joven muere baleado tras tiroteo en centro comercial al norte de Houston

La búsqueda en Ohio de sospechosos que abrieron fuego cerca de un concurrido festival callejero continuaba el domingo, luego de que 12 personas resultaran heridas en el tiroteo del fin de semana que obligó a la gente a correr para guarecerse en un histórico vecindario de Toledo.

Cada una de las doce víctimas —que abarcan desde adolescentes hasta personas de unos 60 años— se encontraba en condición estable, informó el Departamento de Policía de Toledo. La policía aún no ha realizado ningún arresto, y las autoridades no han identificado a ningún posible responsable.

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La balacera se desató el sábado cerca del Old West End Festival, una popular reunión anual de verano a lo largo de calles salpicadas de casas victorianas. Varios videos publicados en redes sociales mostraban a personas corriendo en medio de los disparos, y a personal de emergencia atendiendo a los heridos, en un parque lleno de carpas del evento y camiones de comida.

El subjefe de policía de Toledo, Joe Heffernan, dijo que aparentemente al menos dos personas realizaron disparos y que “probablemente se estaban disparando entre sí”.

Mientras la búsqueda de los que dispararon se extendía, la fiscal del condado de Lucas, Julia Bates, se comprometió a que “la justicia será rápida y contundente”.

“Quienes se asustaron, quedaron traumatizados o resultaron dañados por esta violencia seguirán siendo nuestra prioridad. He sentido indignación antes, pero esto es algo personal”, expresó Bates en un comunicado. “Este es mi hogar. Estos son mis amigos y vecinos. Esto no está bien”.

Agentes de policía permanecen cerca del lugar donde varias personas resultaron heridas de bala durante un festival comunitario el sábado 6 de junio de 2026 en Toledo, Ohio. (Foto AP/Paul Sancya) Imagen Paul Sancya/AP Photo/Paul Sancya

Investigadores piden ayuda para identificar a sospechosos

En una breve actualización publicada en redes sociales el domingo, la policía de Toledo indicó que los investigadores siguen avanzando y dan seguimiento a varias pistas. Las autoridades instaron a los asistentes al festival a presentarse con cualquier foto o video en los que pueda verse un vistazo de los sospechosos.

Cientos de personas estaban en el festival, una celebración anual de dos días en el distrito histórico de Toledo que incluye música en vivo, puestos de comida, recorridos por casas y compras. Ubicado en el noroeste de Ohio, cerca del extremo occidental del lago Erie, Toledo está a unos 90 kilómetros (55 millas) al suroeste de Detroit.

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“En lo que respecta a violencia, esto es excesivo, ¿verdad?", comentó el sábado Dan Gerken, teniente de la policía de Toledo. "Doce personas baleadas, es la mayor cantidad que me ha tocado ver en una escena (delictiva). He estado en muchas escenas, pero esto es muchísimo”.

El resto del festival fue cancelado el domingo. Los organizadores indicaron que “no sería compasivo, responsable ni posible continuar” durante el fin de semana.

“Estamos destrozados por quienes resultaron heridos en el Old West End Festival”, expresó el festival en un comunicado.

Las edades de las víctimas oscilan entre 14 y 61 años, y la mayoría tenía poco más de 20. La jefa de bomberos, Allison Armstrong, indicó que a los rescatistas les fue difícil transportar a los heridos al hospital debido a que algunas calles estaban cerradas y había tráfico, ya que las personas se retiraban del festival, pero a fin de cuentas pudieron llevarlos en el transcurso de una hora.

La policía investiga el lugar donde varias personas resultaron heridas de bala durante un festival comunitario en el jardín botánico Agnes Reynolds Jackson, el sábado 6 de junio de 2026, en Toledo, Ohio. (AP Foto/Paul Sancya) Imagen Paul Sancya/AP Photo/Paul Sancya

Los testimonios de Toledo, Ohio tras tiroteo

Kevin Berry estaba sentado en el jardín botánico del vecindario, escuchando música en vivo con amigos, cuando oyó disparos.

“Todo el mundo se tiró al suelo”, contó.

Cuando Berry volvió a levantar la vista, vio que arrojaban un arma de fuego al piso a menos de 50 pies de él. Los policías, que ya estaban en el lugar por el festival, respondieron de inmediato.

Berry, quien tiene formación médica y estuvo en la Armada, caminó por la zona buscando a cualquiera que pudiera necesitar ayuda y vio al menos a cinco personas con heridas de bala.

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George Kral, director de seguridad de la ciudad, dijo que el Old West End Festival es uno de los festivales más emblemáticos de Toledo.

“Y es una lástima que algo así lo haya arruinado”, manifestó.

El tiroteo en Ohio fue uno de al menos dos episodios de violencia armada masiva en Estados Unidos el fin de semana.