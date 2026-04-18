Noticias Frente frío avanza sobre Ohio, Indiana, Illinois y Pensilvania con tormentas, lluvias intensas y descenso de temperaturas El sistema continuará desplazándose dejando a su paso condiciones cambiantes, lluvias intermitentes y un patrón térmico más frío en gran parte del territorio afectado

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El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos ( NWS, por sus siglas en inglés) informó que, del sábado 18 de abril al martes 21 de abril de 2026, un frente frío avanzará con fuerza sobre el centro y este del país, provocando un patrón de tiempo inestable con lluvias generalizadas, tormentas eléctricas y un marcado descenso de temperaturas tras una semana inusualmente cálida.

Zonas con mayor riesgo de tormentas por frente frío

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Las condiciones más activas se concentran en el valle superior del río Ohio, donde persisten tormentas eléctricas con potencial severo que se extienden hacia las Grandes Llanuras del Sur y sectores de las Grandes Llanuras centrales. También se reporta actividad sobre los valles de Ohio, Tennessee y el Bajo Mississippi, con avance hacia Texas y la región del Golfo.

En el noreste interior, el sistema dejará lluvias e incluso nieve ligera en zonas elevadas durante la noche del sábado 18 al domingo 19 de abril. El frente alcanzará la costa este durante la madrugada del domingo 19, con una rápida mejora hacia el mediodía.

Temperaturas en descenso

El paso del sistema traerá un cambio notable en grados Fahrenheit. En las Grandes Llanuras del norte se esperan valores cercanos a los 30 °F. El Medio Oeste y noreste oscilarán entre 40 y 50 °F, mientras el valle de Ohio y el Atlántico medio se ubicarán entre 50 y 60 °F. El sureste se mantendrá entre 60 y 70 °F, con picos cercanos a 80 °F en la costa antes del enfriamiento.

Detrás del frente se presentan condiciones secas y ventosas con riesgo elevado de incendios en Nebraska, Kansas, Colorado, Nuevo México, Oklahoma y Texas Panhandles, con ráfagas cercanas a 60 millas por hora. Paralelamente, un sistema del Pacífico ingresará el domingo 19 al noroeste y avanzará hacia el norte de California el lunes 20, con lluvias que podrían acumularse en pulgadas aisladas.

¿Cuándo terminará el frente frío?

Según el NWS, el sistema continuará desplazándose entre el domingo 19 y el martes 21 de abril de 2026, dejando a su paso condiciones cambiantes, lluvias intermitentes y un patrón térmico más frío en gran parte del territorio afectado.

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