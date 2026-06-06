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¿Te llegó un correo de Meta? Podrías estar entre los usuarios de Facebook que recibirán un nuevo pago en esta fecha

Los beneficiarios recibirán una notificación previa antes de que se realicen los nuevos depósitos programados por parte de la red social de Mark Zuckerberg

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Por:N+ Univision
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¿Recibiste un correo de Meta? Podrías estar a punto de recibir un segundo pago de Facebook. Miles de usuarios que ya fueron compensados por una demanda colectiva relacionada con la privacidad de datos podrían obtener una nueva indemnización en las próximas semanas; la redistribución forma parte del acuerdo alcanzado en el litigio y beneficiará únicamente a quienes cobraron con éxito su primer pago.

De acuerdo con la información difundida en el sitio oficial del acuerdo, los recursos provienen de fondos que no fueron reclamados durante la primera ronda de pagos. Por decisión judicial, ese dinero será repartido entre los integrantes del grupo demandante que sí hicieron efectivo su primer cheque, con el objetivo de distribuir la totalidad de los recursos disponibles.

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¿Cuándo dará Facebook el segundo pago por demanda de privacidad?

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La segunda fase de pagos comenzará en junio de 2026 y se realizará de manera escalonada durante un periodo aproximado de cuatro semanas. Los beneficiarios recibirán previamente una notificación por correo electrónico entre tres y cuatro días antes de la emisión de su nuevo pago.

Los primeros desembolsos derivados de este acuerdo fueron enviados en septiembre de 2025. Ahora, quienes participaron en ese proceso y cobraron correctamente su compensación inicial de Facebook podrán acceder a una parte adicional de los fondos restantes.

Acuerdo millonario con Meta para pagar a usuarios de Facebook

La compensación forma parte de un acuerdo por 725 millones de dólares alcanzado con Meta Platforms Inc., empresa matriz de Facebook.

La demanda señalaba que la red social permitió que información de usuarios estuviera disponible para terceros sin consentimiento y que no ejerció una supervisión adecuada sobre el acceso a esos datos.

Según los documentos judiciales, el convenio se concretó para evitar los costos y riesgos asociados a un juicio prolongado y, al mismo tiempo, garantizar que los miembros del grupo demandante recibieran una compensación económica.

Por su parte, Meta rechazó las acusaciones presentadas en la demanda y sostuvo que no incurrió en ninguna violación legal, pese a aceptar el acuerdo que dio origen a los pagos.

Video Facebook podría deberte dinero y así es como puedes reclamarlo
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