Estaciones Cinco heridos tras ataque con arma blanca en la estación Penn de Nueva York; detienen a sospechoso Servicios de emergencia encontraron a una víctima con heridas graves, dos con heridas moderadas y el resto con heridas leves. Todos fueron trasladados al Hospital Bellevue

Video Hombre arrestado tras apuñalar a pasajero en el cuello en estación del subway de Manhattan

Cinco personas resultaron heridas la noche del domingo en un ataque con arma blanca ocurrido en la estación Penn Station de Nueva York, una de las terminales ferroviarias más transitadas de Estados Unidos. Las autoridades informaron que un sospechoso fue detenido y permanece bajo custodia mientras continúa la investigación.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY), los equipos de emergencia respondieron alrededor de las 7:00 p.m. y encontraron a cinco víctimas con distintas lesiones. Una persona sufrió heridas graves, dos presentaban lesiones moderadas y otras dos resultaron con heridas leves; todos los afectados fueron trasladados al Hospital Bellevue para recibir atención médica.

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Las autoridades no han revelado la identidad del sospechoso ni han informado qué motivó el ataque. Tampoco han precisado si las víctimas fueron seleccionadas al azar o si existía algún vínculo entre ellas y el agresor.

El incidente ocurrió dentro de Penn Station, un importante centro de transporte ubicado en Manhattan por el que transitan diariamente cientos de miles de pasajeros que utilizan servicios ferroviarios regionales y de larga distancia.

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El ataque ocurrió en vísperas de un evento de alta seguridad en Madison Square Garden

El apuñalamiento ha generado especial atención en Estados Unidos debido a que ocurrió a menos de 24 horas de un evento de alto perfil previsto en el cercano Madison Square Garden, recinto ubicado justo encima de Penn Station.

Según informó Associated Press, para este lunes está programado el Juego 3 de las Finales de la NBA, un evento que ya contemplaba un amplio despliegue de seguridad por la asistencia prevista del presidente Donald Trump. La protección involucra al Servicio Secreto, al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y a otras agencias de seguridad.

No obstante, hasta el momento las autoridades no han indicado que exista relación alguna entre el ataque con arma blanca y el partido de las Finales de la NBA. Tampoco han señalado que el incidente vaya a modificar los planes de seguridad previstos para el evento deportivo.

La investigación permanece abierta y las autoridades continúan recopilando información para determinar cómo ocurrió el ataque y cuáles fueron las circunstancias que lo provocaron.