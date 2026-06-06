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Encuentran muerto a estudiante que desapareció tras discutir con su madre por ChatGPT en las vacaciones familiares

La búsqueda oficial de 72 horas concluyó el 5 de junio, pero los familiares decidieron continuar los esfuerzos con el apoyo de voluntarios y autoridades locales

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Por:N+ Univision
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Voluntarios de búsqueda y rescate de Japón encontraron este sábado 6 de junio el cuerpo del estudiante estadounidense James “Weston” Higginbotham, de 20 años, en una zona montañosa a las afueras de Kioto, poniendo fin a una intensa búsqueda que se prolongó durante más de una semana. La noticia fue confirmada por sus familiares a través de redes sociales.

El joven había desaparecido durante unas vacaciones familiares en Japón, después de una discusión con su madre sobre los usos de la inteligencia artificial y ChatGPT.

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¿Cómo desapareció el joven en un bosque de Japón?

El pasado 22 de mayo, la familia de James, originaria de Alabama, viajó a Japón para celebrar la graduación de su hijo menor. El itinerario incluía visitas a varios destinos turísticos, entre ellos Nikko, Takayama y Kioto, según contaron a la cadena CNN.

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Todo transcurría con normalidad hasta el 29 de mayo, cuando, mientras descansaban en un hotel, James y su madre sostuvieron una discusión relacionada con el uso de ChatGPT y el consumo de recursos naturales asociado al funcionamiento de la inteligencia artificial. Según relataron sus familiares, el desacuerdo molestó al joven, quien decidió salir a recorrer Kioto por su cuenta.

Inicialmente, sus padres no se alarmaron, ya que utilizaban una aplicación de rastreo que les permitía conocer su ubicación. A través de ella observaron que James había abordado un tren para dirigirse a una zona comercial. Sin embargo, cuando le enviaron un mensaje para preguntarle qué estaba haciendo, el estudiante desactivó la localización de su teléfono, algo que, según su madre, nunca había hecho antes.

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Con el paso de las horas y al no regresar al hotel, la preocupación aumentó. Cerca de las 2:00 de la madrugada, la familia reportó su desaparición ante las autoridades japonesas.

Durante los días siguientes, familiares y amigos impulsaron una campaña en redes sociales para recopilar información que ayudara a localizarlo. El 2 de junio, las autoridades obtuvieron imágenes de cámaras de seguridad correspondientes al día de su desaparición, lo que permitió enfocar la búsqueda. Sin embargo, una fuerte tormenta complicó los trabajos de rastreo esa misma noche.

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Al día siguiente, la policía desplegó un amplio operativo en las montañas de Yamashina, en el que participaron más de 100 agentes, perros especializados y un helicóptero.

El 4 de junio, la familia contactó a la Embajada de Estados Unidos en Japón y al FBI para solicitar apoyo adicional. Al mismo tiempo, reiteró que permanecería en el país hasta encontrar al joven. Para cubrir los gastos, miembros de su comunidad en Estados Unidos organizaron una campaña de recaudación de fondos a través de GoFundMe.

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La búsqueda oficial de 72 horas concluyó el 5 de junio, pero los familiares decidieron continuar los esfuerzos con el apoyo de voluntarios y autoridades locales.

Lamentablemente, este sábado 6 de junio, voluntarios japoneses de búsqueda y rescate localizaron el cuerpo sin vida de James en una zona montañosa cercana a Kioto.

“Nuestra familia está desconsolada al comunicar que Weston fue encontrado sin vida por un grupo voluntario de búsqueda y rescate en una zona montañosa a las afueras de Kioto. “El dolor que sentimos es imposible de expresar con palabras”, escribió la madre a través de su cuenta de Facebook.

Asimismo, dijo que en este momento pedían privacidad para asimilar su "inimaginable pérdida" y agradeció a todos por sus pensamientos, oraciones y apoyo.

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