Es falso que ese video sea de la reapertura de Notre Dame: es un ritual italiano por la Pascua de Resurrección

En Threads, Facebook e Instagram circula un video que afirman es de la “reapertura de Notre Dame”, el templo francés que quedó devastado tras un incendio el 15 abril de 2019. Pero es falso que sea en Notre Dame esa grabación en la que se ve un reducido grupo de personas, entre ellas un religioso con un cirio en la mano que enciende un dispositivo situado en una columna de la iglesia y hace que salga volando una especie de pirotecnia por la puerta.

La catedral parisina no ha sido reinaugurada y ese video está fuera de contexto porque muestra un ritual cristiano que celebran en Florencia (Italia) con motivo de la Pascua de Resurrección, y ni siquiera es actual, como sugieren las publicaciones.

Un ritual cristiano que se realiza los domingos de resurrección

Con una captura de pantalla del video que circula en redes sociales, hicimos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens . Los resultados, en sus concordancias exactas , nos llevaron a dos artículos: uno en una web católica y otro de The Huffington Post, en los que está el video y la explicación de que es una “antigua tradición florentina”.

En la página web de Eternal Word Television Network (EWTN) Reino Unido, una cadena de televisión mundial para la iglesia católica, relatan, con la explicación del sacerdote Ronald Vierling, que “en el altar mayor se enciende un pequeño cohete con forma de paloma o colombina. Luego sale volando a lo largo del alambre, se extiende hasta el carro y le prende fuego, en una gran explosión de fuegos artificiales”.

El video y los detalles los publicó el padre Vierling el 9 de abril de 2023 en su cuenta en X (antes Twitter). Esa grabación es la misma que circula en Threads, Facebook e Instagram y que acá estamos verificando. El ritual que se grabó se llama “ El Scoppio del carro” o “La explosión del carro” y se realiza cada domingo de resurrección en Florencia, según explica The Huffington Post .

Notre Dame abrirá a finales de 2024

Según la página oficial de la Agencia Nacional de Turismo de Francia, las puertas de Notre Dame reabrirán en diciembre de 2024. “El edificio ha renacido y está listo para volver a acoger al público a partir del 8 de diciembre de 2024”, agrega.

CNN en Español también reportó que a finales de 2023 el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que las obras se desarrollaban “según lo previsto”, para que Notre Dame abra sus puertas el 8 de diciembre de 2024.

Conclusión

Es falso que ese video donde se ve un reducido grupo de personas y un religioso con un cirio en la mano que enciende un dispositivo situado en la columna de una iglesia para que salga una especie de pirotecnia por la puerta, fuese grabado en Notre Dame. Las imágenes están fuera de contexto porque la catedral parisina todavía no ha abierto sus puertas en el momento de publicar esta verificación, por lo que el video ni siquiera es actual. Verificamos todo con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens que nos llevó al origen de la grabación y confirmamos en una web oficial que la fecha prevista para la reinauguración de Notre Dame, tras el incendio que la arrasó en abril de 2019, es en diciembre de 2024. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

