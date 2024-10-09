Es engañoso afirmar que ese video supuestamente muestra dos bombardeos israelíes en Libano

En Instagram circula un video que muestra dos bombardeos en zonas residenciales para afirmar que ambos ataques fueron ejecutados por Israel en Líbano, pero eso es engañoso. La secuencia que aparece al inicio está fuera de contexto, pues lo que muestra es un ataque de Israel en Gaza que tuvo lugar a finales de agosto de 2024 y no está directamente relacionado con el conflicto entre Israel y Líbano.

“Irán atacó a Israel y ahora Israel ha atacado día y noche en zonas de Hezbollah en el Líbano”, dice parte del mensaje que acompaña la grabación en donde se muestran dos bombardeos. En el primero, un edificio estalla a plena luz del día y luego se ve una gran humareda; en el segundo, se muestra una gran explosión en medio de varias edificaciones a la mitad de la noche.

La primera grabación no se captó en Líbano

Desde elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens con una captura de pantalla del video y encontramos que el primer clip circula en redes sociales desde el 27 de agosto de 2024 y que muestra un bombardeo israelí en Gaza, no en Líbano.

La Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA) compartió el video en redes. “El momento del terrible bombardeo contra una casa en el campo de Al-Nusairat, en el centro de la Franja de Gaza, por parte de los ocupantes israelíes”, dice una publicación del medio iraní compartida el mismo 27 de agosto de 2024 en X (antes Twitter).

La ofensiva de Israel contra Líbano comenzó el 23 de septiembre de 2024, casi un mes después de que se publicara el primer clip del video analizado en esta verificación. Ese día de los ataques israelíes dejaron un saldo de al menos 558 personas fallecidas y más de 1,800 heridas, de acuerdo con Amnistía Internacional.

Con otra captura de pantalla, pero ahora del segundo clip del video chequeado, realizamos una nueva búsqueda inversa de imágenes y confirmamos que éste sí muestra un ataque en Líbano.

Uno de los resultados que arrojó la búsqueda fue un reporte del medio ruso Pravda del 28 de septiembre de 2024 que muestra una grabación del mismo bombardeo nocturno que circula en Instagram, pero vista desde otro ángulo. En ambas grabaciones se puede ver un edificio alumbrado con una luz azul y dos estructuras que parecen ser tanques de agua cerca de donde ocurre la explosión. Además tras analizarlo detenidamente, confirmamos que el sonido de las detonaciones es el mismo.

La nota de Pravda señala que se trata de un ataque israelí que alcanzó un barrio en los suburbios del sur de Beirut. “En las últimas horas, aviones de la ocupación israelí han sostenido ataques en Burj Al-Barajneh, Al-Laylaki, Tahouitet Al-Ghadir y Al-Mreijh en el suburbio sur de Beirut”, dice el texto que acompaña el reporte.

Israel sigue luchando contra el grupo militante palestino Hamas en Gaza, un año después del ataque de esa organización el 7 de octubre de 2023, y ha abierto un nuevo frente en Líbano contra el grupo proiraní Hezbollah , que ha estado intercambiando fuego con Israel a lo largo de la frontera desde que comenzó la guerra en Gaza.

Conclusión

Es engañoso afirmar que ese video muestra dos ataques de Israel contra Líbano, como señalan publicaciones en redes sociales. En elDetector encontramos que uno de los dos clips que conforman la grabación está fuera de contexto, pues circula al menos desde el 27 de agosto de 2024, y en realidad muestra un ataque de Israel en la Franja de Gaza antes del último conflicto con su vecino del norte. El segundo clip que se muestra en la grabación que chequeamos, la búsqueda reveló que sí se grabó en el sur de Líbano a finales de septiembre de 2024. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

