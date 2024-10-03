Ese video NO muestra un ataque con fósforo de Israel contra Líbano

En la grabación se ven luces rojas en el cielo cayendo en una ciudad.

Circula en Instagram un video en el que se ve cómo luces rojas caen del cielo sobre las calles de una ciudad mientras se escucha a una mujer llorando, junto a la afirmación de que se trata de un ataque con fósforo perpetrado por Israel en contra de Líbano a finales de septiembre de 2024, pero eso es falso. El video circula en Internet desde agosto de 2024 y no está relacionado con la guerra entre Israel y Líbano ni con un ataque con fósforo. En realidad lo que se ve es la celebración del aniversario de un equipo de fútbol de Argelia.

PUBLICIDAD

“Totalmente fuera de control”, dice un mensaje en Instagram que acompaña un video que muestra dos clips. En el primero se ven luces rojas cayendo en las calles de una ciudad en donde hay dos camionetas blancas circulando y personas caminando y grabando con sus teléfonos. En el segundo se ven las mismas luces rojas cayendo sobre una carretera y lo que parece ser un puerto en donde se aprecian varios carros.

Durante el video se escucha a una mujer llorando y sobre las imágenes aparece sobrepuesta una leyenda que dice: “Noticias Mundiales. Israel acaba de usar fósforo contra la población de Líbano. También aparece el nombre del usuario “hosin boloripoor” en los primeros segundos de la grabación.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

La grabación tiene más de un mes

Desde elDetector realizamos una búsqueda en Google con el nombre del usuario que aparece en el video y hallamos otro video igual publicado el 23 de septiembre de 2024, sin la leyenda sobrepuesta.

Con una captura de pantalla del video hicimos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y uno de los resultados que obtuvimos fue una publicación en X, antes Twitter, en donde aparecen tres videos y una foto en los que se ven luces rojas cayendo sobre una ciudad, la imagen muestra un puerto similar al que aparece en la grabación que se ha compartido en Instagram como un supuesto ataque. Pero, esta publicación señala que se trata de una celebración en Argelia del equipo de fútbol MC Alger (Mouloudia Club d'Alger) por cumplir 103 años de su fundación.

PUBLICIDAD

Hicimos una traducción de estas palabras al árabe en Google Translate, buscamos esa frase en Youtube y encontramos el mismo clip que aparece al inicio del video en donde se ven las camionetas blancas. Este fue publicado el 9 de agosto de 2024 y las imágenes están invertidas para dificultar la búsqueda inversa de imágenes. La descripción del video dice: “Los partidarios de Mouloudia Argel celebran el 103º aniversario de la fundación”.

También buscamos la frase en árabe en TikTok y uno de los resultados arrojó un video pero del 8 de agosto de 2024. Este muestra el segundo clip del puerto que aparece en la grabación compartida en redes en donde se ve el puerto. Las etiquetas que acompañan la publicación señalan que se trata del festejo del MC Alger.

Además la ofensiva de Israel contra Líbano, considerada una de las más mortíferas desde 1990, comenzó el 23 de septiembre de 2024 , más de un mes después de que se grabaron los videos. Estos ataques israelíes dejaron un saldo de al menos 558 personas fallecidas y más de 1,800 resultaron heridas, de acuerdo con Amnistía Internacional.

Ninguno de los dos videos incluyen el llanto de la mujer llorando, lo que señala que este fue agregado posteriormente.

Hicimos una búsqueda de palabras clave en árabe en Google y también encontramos reportes mediáticos sobre el aniversario del equipo de fútbol argelino y confirmamos que este se realizó la noche del 7 de agosto de 2024. Además, encontramos videos similares al que chequeamos, pero tomados desde otros ángulos.

PUBLICIDAD

Este martes 1 de octubre de 2024, Israel confirmó que inició una operación terrestre en puntos del sur de Líbano cercanos a la frontera israelí. Según el diario The Jerusalem Post, medios de comunicación árabes reportaron que los tanques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían entrado en varias aldeas del sur libanés poco después de los informes iniciales de la invasión terrestre.

Hezbollah negó que hubiera una incursión terrestre de Israel en Líbano y que hubiera habido enfrentamientos en el terreno. Sin embargo, en días previos, Líbano sí había sido bombardeado por Israel como ya lo comentamos anteriormente. Pero, en cualquier caso, los clips que estamos verificando no tienen nada que ver con este conflicto.

Conclusión

Es falso que ese video muestra un ataque con fósforo de Israel contra Líbano realizado a finales de septiembre de 2024, como señalan publicaciones en redes sociales. En elDetector encontramos que los dos clips que conforman la grabación circulan al menos desde el 9 y 8 de agosto de 2024, respectivamente, y en realidad muestran el aniversario 103 de la fundación de un equipo de fútbol en Argelia . Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD