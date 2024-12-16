Es engañosa la afirmación de que a un miembro del grupo delictivo “Tren de Aragua” lo detuvieron en el “patio trasero” de Mar-a-Lago

<i>Backyard </i>tiene como significados de la traducción patio trasero y área general alrededor de la casa de alguien.

Es engañosa la afirmación que circula viralmente en redes sociales de que la policía de Florida detuvo a un miembro de la banda delictiva venezolana “ Tren de Aragua ” en “el patio trasero” de la mansión del presidente electo, Donald Trump, en Palm Beach, Miami .

Fox News, al informar sobre la detención, usó la palabra backyard que, según diccionario de la Enciclopedia Britannica , también tiene como traducción el área general cerca y alrededor de la casa de alguien, no solo un patio trasero. La desinformación se amplificó en redes sociales.

El Tren de Aragua es un grupo delictivo que inició operaciones en Aragua, un estado central de Venezuela. Con la crisis política, económica y social de ese país, sus miembros se movieron a varios países de Sudamérica y Norteamérica , y según el Departamento de Seguridad Nacional (DNS, por sus siglas en inglés) están asentados en, al menos, 16 estados de Estados Unidos . Un exagente de la DEA los describió como “agresivos” y que “no conocen límites”.

La malinterpretación de un término generó la desinformación

El 10 de diciembre de 2024, el Jefe de la Patrulla Fronteriza de EEUU, sector Miami, Jeffrey Dinise, publicó en X (antes Twitter) sobre la detención de “un ciudadano venezolano que fue identificado como miembro de la pandilla Tren de Aragua. Tiene antecedentes penales por agresión con un arma letal”. La información oficial fue ampliamente difundida, según comprobamos con una búsqueda con palabras clave en Google (inglés).

No obstante, Fox News difundió un detalle adicional que se tradujo de forma literal. La cadena televisiva escribió el mismo 10 de diciembre de 2024, en inglés y en su primer párrafo: “Un ciudadano venezolano sospechoso de pertenecer a la banda del Tren de Aragua ha sido detenido en Palm Beach (Florida), el patio trasero del presidente electo Trump, según un alto cargo de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos (USBP)”. Estos detalles no fueron publicados por el agente Dinise, sino que, según Fox News, se los suministró un portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (USBP, por sus siglas en inglés).

En Instagram, Threads y X se difundió el término backyard como haciendo referencia a “patio trasero”, es decir, la parte de atrás de la mansión del presidente electo. Se leyeron mensajes como “Un ciudadano venezolano del Tren de Aragua ha sido detenido en el patio trasero del presidente electo Trump, en Palm Beach, Florida, según un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP)” o “Es detenido un venezolano presunto integrante de la banda delictiva tren de Aragua en el patio trasero Donald Trump en Palm Beach, Florida. Tenía antecedentes por asalto con arma”.

Fox News, de donde partió la afirmación inicial con la palabra backyard, para este 16 de diciembre de 2024 había modificado ese primer párrafo . En la actualización se lee, en inglés: “Un ciudadano venezolano sospechoso de pertenecer a la banda Tren de Aragua (TdA) ha sido detenido cerca de la propiedad del presidente electo Trump en West Palm Beach (Florida), según un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP)”.

Las publicaciones en redes sociales no han añadido esa misma aclaración y siguen apuntando a que el sospechoso fue detenido en el interior de la propiedad de Trump.

Conclusión

Es engañoso, como se lee en Instagram, Threads y X (antes Twitter), decir que un miembro de la banda delictiva venezolana Tren de Aragua fue detenido en “el patio trasero” de la mansión del presidente electo, Donald Trump. Fox News informó sobre el suceso y agregó detalles que, según afirman, les suministró un portavoz de de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (USBP, por sus siglas en inglés). La palabra backyard con la que describieron, en inglés, el lugar de la detención, fue tomada en redes sociales de forma literal como “patio trasero”, cuando también tiene una acepción para describir el área cercana o los alrededores de la casa de alguien. Las redes amplificaron la malinterpretación. Fox News modificó el texto poco después para hacerlo más específico. Las publicaciones analizadas, no. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

