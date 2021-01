El club de Mar-a-Lago está entre las pocas empresas de Trump que tuvieron ganancias durante su último año en el poder

El club privado de Mar-a-Lago de Donald Trump , en Palm Beach, Florida, fue de sus pocas empresas que reportaron ganancias durante 2020, según reportes financieros difundidos por el periódico The New York Times .

Sin embargo, los ingresos de Trump se desplomaron más de 40% en su propiedad de golf en Doral, su hotel en Washington y sus dos centros vacacionales en Escocia, confirmó Associated Press.

Trump está endeudado

Eric Trump, que junto con Donald Trump Jr. ha administrado Trump Organization en los últimos cuatro años, insistió a The Associated Press que la divulgación financiera no ofrece el panorama completo. Consideró la deuda “insignificante” y el panorama de la compañía brillante, en especial sus centros vacacionales y campos de golf.