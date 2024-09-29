"Son agresivos y no conocen límite": exagente de la DEA describe lo que vio de la banda Tren de Aragua en Venezuela

Video Por qué el Tren de Aragua no puede ser comparado con la MS-13 ni ser vinculado con tatuajes

El exagente federal Was Tabor dice que su teléfono se ha llenado de llamadas de Departamentos de Policía de todo Estados Unidos pidiendo consejos sobre cómo combatir la creciente amenaza de la pandilla venezolana Tren de Aragua.

Tabor estaba a cargo de la oficina de la DEA en la capital venezolana, Caracas, en 2012, cuando la banda criminal estaba surgiendo y él apenas había oído hablar de ella.

Venezuela había sido durante mucho tiempo una importante zona de tránsito para la cocaína contrabandeada por las guerrillas colombianas, con un gobierno de izquierda que tenía estrechos vínculos con algunos de los principales adversarios de Estados Unidos, desde Irán hasta Rusia. La banda criminal, aunque era una preocupación para el personal de la embajada de Estados Unidos en sus movimientos diarios por la peligrosa capital de Venezuela, no la consideraba un riesgo importante para la seguridad de Estados Unidos.

Ahora, más de una década después, se ha convertido en una amenaza incluso en suelo estadounidense y ha irrumpido en la campaña presidencial de Estados Unidos en medio de una ola de secuestros, extorsiones y otros delitos en todo el hemisferio occidental vinculados a un éxodo masivo de migrantes venezolanos.

“Lo que distingue a este grupo es el nivel de violencia”, dijo Tabor, ahora retirado de la DEA. “Son agresivos, tienen hambre y no conocen límites porque se les ha permitido extender sus alas sin ninguna confrontación con las fuerzas del orden hasta ahora”.

Eso está empezando a cambiar.

En julio, el gobierno de Joe Biden colocó a la banda criminal, junto con la MS-13 de El Salvador y la Camorra de Italia, en la lista de organizaciones criminales transnacionales y ofreció $12 millones en recompensas por el arresto de tres de sus líderes. Luego, este mes, el gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró al Tren de Aragua una amenaza de nivel 1, ordenando a la policía estatal que ataque a la pandilla y allanando el camino para penas más severas para sus miembros. Otros estados podrían seguir pronto el ejemplo.

La banda criminal Tren de Aragua gana notoriedad en EEUU

La atención sobre la pandilla aumentó después de que aparecieran en las redes sociales imágenes de una cámara de seguridad que mostraban a un grupo de hombres fuertemente armados entrando a un apartamento en Aurora, un suburbio de Denver, Colorado.

Eso llevó al expresidente Donald Trump a prometer "liberar a Aurora" de los inmigrantes venezolanos que, según dijo falsamente, estaban "tomando el control de toda la ciudad".

La policía ha calificado los informes de exagerados, pero reconoció que está investigando a 10 pandilleros por su participación en varios delitos, incluido un homicidio en julio. Entre ellos se encuentra un venezolano que fue arrestado en otro suburbio de Denver y acusado de ayudar a otra persona a robar una motocicleta y apuntar con un AR-15 a un conductor de grúa que le había pedido que moviera su automóvil. Otro era sospechoso de robar gafas de sol de diseño Gucci en Boulder y tiene antecedentes penales en varios estados, incluidos robo de automóviles y asalto vehicular.

En otros lugares, desde el corazón del país hasta grandes ciudades como Nueva York y Chicago, la pandilla ha sido culpada de tráfico sexual, tráfico de drogas y tiroteos policiales, así como de explotación de migrantes.

No está claro su tamaño ni hasta qué punto sus acciones están coordinadas a través de las fronteras estatales y con líderes que se cree que están fuera de Estados Unidos.

El Tren de Aragua nació en una prisión que era como 'tierra de nadie'

El Tren de Aragua se originó hace más de una década en una prisión tristemente célebre por su falta de autoridad y los criminales empedernidos que albergaba, ubicada en el estado venezolano de Aragua. Sin embargo, se ha expandido en los últimos años a medida que más de 8 millones de venezolanos desesperados huyeron de la crisis económica bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro y migraron a otras partes de América Latina y a Estados Unidos.

Uno de los fundadores es Héctor Guerrero, quien fue encarcelado hace años por matar a un oficial de policía, según InSight Crime, un grupo de expertos que monitorea el crimen organizado en las Américas. Guerrero, más conocido por su alias 'El Niño', escapó y fue recapturado en 2013. Volvió a huir de prisión más recientemente, cuando el gobierno de Venezuela intentó reafirmar el control sobre su población carcelaria. Se cree que reside en Colombia.

Las autoridades de países como Chile, Perú y Colombia, todos con grandes poblaciones de inmigrantes venezolanos, han acusado al grupo de estar detrás de una ola de violencia en una región que desde hace tiempo tiene algunas de las tasas de homicidios más altas del mundo. Algunos de sus crímenes más crueles, como la decapitación y el entierro vivo de sus víctimas, han sembrado el pánico en barrios pobres donde la pandilla extorsiona a los comercios locales y cobra ilegalmente a los residentes por 'protección'.

Legisladores republicanos ponen su mirada en la pandilla

Ahora hay preocupaciones sobre sus tácticas despiadadas que llegan a las costas estadounidenses, ya que sus miembros se infiltran en los casi 1 millón de inmigrantes venezolanos que han cruzado a Estados Unidos en los últimos años.

Once republicanos encabezados por el senador Marco Rubio de Florida, vicepresidente del comité selecto de inteligencia del Senado, escribieron una carta al fiscal general, Merrick Garland, la semana pasada pidiendo una estrategia coordinada del gobierno de Biden para combatir a la pandilla. “La débil aplicación de las leyes de inmigración por parte del gobierno permite que bandas como el Tren de Aragua controlen las rutas y exploten a los migrantes”, decía la carta.

Mientras tanto, en Venezuela, los funcionarios han observado la atención que ha despertado el Tren de Aragua en Estados Unidos y han expresado su desconcierto. Hace un año, el gobierno de Maduro afirmó que había desmantelado la banda tras retomar el control de la prisión donde nació el grupo. En julio, el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Yván Gil, declaró que el Tren de Aragua es una “ficción creada por los medios internacionales”.

Más recientemente, Diosdado Cabello, una voz conocida del partido gobernante, vinculó sin mostrar evidencias al grupo criminal con un supuesto complot respaldado por Estados Unidos y la oposición venezolana.

