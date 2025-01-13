Elon Musk NO anunció la adquisición del canal MSNBC por 5,000 millones de dólares, como dicen en redes

Una publicación en Facebook afirma falsamente que Elon Musk, empresario multimillonario y aliado de Donald Trump, "anuncia” la adquisición de MSNBC, un canal de noticias por cable que ofrece contenido político, por 5,000 millones de dólares, y que, como consecuencia la conductora Rachel Maddow quedaría fuera del mismo. Sin embargo, esta afirmación no proviene de una fuente oficial y surgió después de que Musk hiciera comentarios en su plataforma X (anteriormente Twitter), sugiriendo la posibilidad de comprar la empresa de medios estadounidense.

No está a la venta

Desde elDetector, realizamos una búsqueda en Google utilizando palabras clave en inglés, lo que nos llevó, entre varios resultados, a un artículo de CNN publicado el 25 de noviembre de 2024 en el que se lee que "Comcast no ha puesto un cartel de ‘se vende’ en la puerta de MSNBC". El canal forma parte de NBCUniversal, una subsidiaria de Comcast.

Días antes, el 20 de noviembre de 2024, la empresa global de medios y tecnología Comcast emitió un comunicado en el que anunció que dividiría algunas de sus cadenas de televisión por cable, incluida MSNBC, para crear una compañía separada llamada “SpinCo”, que cotizaría en la bolsa de valores. Según se lee, esta nueva empresa estará liderada por Mark Lazarus, actual presidente de NBCUniversal Media Group. Sin embargo, en ninguna parte del comunicado se menciona a Musk o la venta de la misma al empresario.

Realizamos, además, otra búsqueda, esta vez en la sección de prensa del sitio web de Comcast, con el nombre completo de Musk, pero no encontramos ninguna reseña o comunicado reciente que confirmara la supuesta adquisición de la empresa por parte del dueño de X.

Tampoco encontramos ninguna afirmación sobre la supuesta compra de MSNBC al realizar una búsqueda avanzada en la cuenta de X del empresario. Si bien Musk ha mencionado a MSNBC en sus publicaciones, en ninguna ha confirmado la supuesta adquisión del canal, como se indica en las publicaciones que estamos verificando.

No es la primera vez que circula desinformación relacionada con MSNBC y Musk. En noviembre de 2024, Reuters, miembro –al igual que elDetector– de la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN, por sus siglas en inglés), desmintió una publicación que aparentaba mostrar a Maddow, conductora de The Rachel Maddow Show en MSNBC, quebrándose en vivo por un meme compartido por Musk, donde insinuaba que compraría el canal. Sin embargo, el video original data de años atrás, y la reacción de Maddow se debía a la noticia de la separación de niños migrantes de sus padres y su posterior detención en albergues.

Si Musk realmente hubiera hecho un anuncio de tal magnitud, la noticia habría sido cubierta ampliamente por los principales medios de comunicación, pero no es el caso. En las últimas semanas, diversas desinformaciones han circulado en redes sociales relacionadas con Musk, en parte debido a su prominencia política y su cercanía con Trump. Por ejemplo, en noviembre de 2024, nuestro equipo calificó como falsa una publicación que afirmaba que el empresario habría aceptado comprar el canal de televisión CNN.

Conclusión

Es falso que el multimillonario Elon Musk haya anunciado la adquisición del canal MSNBC por 5,000 millones de dólares, como afirma una publicación difundida en Facebook. Aunque Musk hizo comentarios en su plataforma X sobre el precio que tendría el canal a finales de 2024, no existen registros ni comunicados oficiales de ninguna de las partes que respalden la supuesta compra. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

